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ФСБ будет контролировать все письма и посылки
Почтовых операторов - ФГУП “Почта России”, SPSR Express и др. - обяжут установить в центрах автоматической сортировки писем систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая будет собирать информацию, от кого и кому отправлено письмо или посылка, фиксировать внешний вид упаковки и другие данные. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Некоторые письма автоматически смогут поместить в специальную ячейку для дальнейшего изучения. Об этом говорится в зарегистрированном Минюстом приказе Минкомсвязи "Об утверждении требований к оборудованию автоматизированной сортировки почты, обеспечивающему выполнение установленный действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий". Данную информацию «Известиям» подтвердил замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.
Согласно документу, СОРМ должна фиксировать изображения всех сторон почтового отправления, дополнительные надписи, номер и идентификатор, дату и время оформления, результаты распознавания данных отправителя и получателя (фамилия, имя, отчество, название организации, страна, почтовый индекс и адрес, абонементный ящик, адрес "до востребования", почтовый ящик, войсковая часть, исправительное учреждение и т.п.), а также наименования организаций, символика которых найдена на почтовом отправлении.
Финансовое бремя по покупке аппаратного комплекса СОРМ для почтовых служб ляжет на плечи самих почтовых операторов.
- Оборудованием для автоматизированной сортировки почты будут оснащены новые логистические почтовые центры, сеть которых "Почта России" планирует построить по всей стране к 2018 году, - отмечают в пресс-службе ФГУП. - Помимо этого, в состав "Почты России" входит порядка 50 магистральных сортировочных центров и около 800 почтамтов (небольшие сортировочные центры). Из них оснащение автоматизированным сортировочным оборудованием целесообразно в нескольких магистральных центрах.
На сегодняшний день системы СОРМ стоят в сетях операторов проводной и мобильной телефонии. Доступ к ним получают сотрудники ФСБ России через специальную систему. Источник, близкий к операторам связи, рассказал, что сегодня они покупают такое оборудование за свой счет по рекомендации ФСБ.
В тоже время многие эксперты уверены, что внедрение СОРМ при сортировке почты необъходимо - наличие террористических угроз требует особого контроля, в том числе за письмами и посылками.
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Посылка из Москвы (уже с Казанского вокзала!) шла тринадцать дней. Теперь с этим супер-пупер контролем будет идти 23. И в полтора раза дороже. Где тумбочка, из которой деньги будут выниматься на этих шмональщиков?!