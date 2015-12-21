ФСБ будет контролировать все письма и посылки

Почтовых операторов - ФГУП “Почта России”, SPSR Express и др. - обяжут установить в центрах автоматической сортировки писем систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая будет собирать информацию, от кого и кому отправлено письмо или посылка, фиксировать внешний вид упаковки и другие данные. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Некоторые письма автоматически смогут поместить в специальную ячейку для дальнейшего изучения. Об этом говорится в зарегистрированном Минюстом приказе Минкомсвязи "Об утверждении требований к оборудованию автоматизированной сортировки почты, обеспечивающему выполнение установленный действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий". Данную информацию «Известиям» подтвердил замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.

Согласно документу, СОРМ должна фиксировать изображения всех сторон почтового отправления, дополнительные надписи, номер и идентификатор, дату и время оформления, результаты распознавания данных отправителя и получателя (фамилия, имя, отчество, название организации, страна, почтовый индекс и адрес, абонементный ящик, адрес "до востребования", почтовый ящик, войсковая часть, исправительное учреждение и т.п.), а также наименования организаций, символика которых найдена на почтовом отправлении.

Финансовое бремя по покупке аппаратного комплекса СОРМ для почтовых служб ляжет на плечи самих почтовых операторов.

- Оборудованием для автоматизированной сортировки почты будут оснащены новые логистические почтовые центры, сеть которых "Почта России" планирует построить по всей стране к 2018 году, - отмечают в пресс-службе ФГУП. - Помимо этого, в состав "Почты России" входит порядка 50 магистральных сортировочных центров и около 800 почтамтов (небольшие сортировочные центры). Из них оснащение автоматизированным сортировочным оборудованием целесообразно в нескольких магистральных центрах.

На сегодняшний день системы СОРМ стоят в сетях операторов проводной и мобильной телефонии. Доступ к ним получают сотрудники ФСБ России через специальную систему. Источник, близкий к операторам связи, рассказал, что сегодня они покупают такое оборудование за свой счет по рекомендации ФСБ.

В тоже время многие эксперты уверены, что внедрение СОРМ при сортировке почты необъходимо - наличие террористических угроз требует особого контроля, в том числе за письмами и посылками.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.