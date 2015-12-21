www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

ФСБ будет контролировать все письма и посылки

21 Декабря 2015, 15:32 | В России

Почтовых операторов - ФГУП “Почта России”, SPSR Express и др. - обяжут установить в центрах автоматической сортировки писем систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая будет собирать информацию, от кого и кому отправлено письмо или посылка, фиксировать внешний вид упаковки и другие данные. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Некоторые письма автоматически смогут поместить в специальную ячейку для дальнейшего изучения. Об этом говорится в зарегистрированном Минюстом приказе Минкомсвязи "Об утверждении требований к оборудованию автоматизированной сортировки почты, обеспечивающему выполнение установленный действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий". Данную информацию «Известиям» подтвердил замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.

Согласно документу, СОРМ должна фиксировать изображения всех сторон почтового отправления, дополнительные надписи, номер и идентификатор, дату и время оформления, результаты распознавания данных отправителя и получателя (фамилия, имя, отчество, название организации, страна, почтовый индекс и адрес, абонементный ящик, адрес "до востребования", почтовый ящик, войсковая часть, исправительное учреждение и т.п.), а также наименования организаций, символика которых найдена на почтовом отправлении.

Финансовое бремя по покупке аппаратного комплекса СОРМ для почтовых служб ляжет на плечи самих почтовых операторов.

- Оборудованием для автоматизированной сортировки почты будут оснащены новые логистические почтовые центры, сеть которых "Почта России" планирует построить по всей стране к 2018 году, - отмечают в пресс-службе ФГУП. - Помимо этого, в состав "Почты России" входит порядка 50 магистральных сортировочных центров и около 800 почтамтов (небольшие сортировочные центры). Из них оснащение автоматизированным сортировочным оборудованием целесообразно в нескольких магистральных центрах.

На сегодняшний день системы СОРМ стоят в сетях операторов проводной и мобильной телефонии. Доступ к ним получают сотрудники ФСБ России через специальную систему. Источник, близкий к операторам связи, рассказал, что сегодня они покупают такое оборудование за свой счет по рекомендации ФСБ.

В тоже время многие эксперты уверены, что внедрение СОРМ при сортировке почты необъходимо - наличие террористических угроз требует особого контроля, в том числе за письмами и посылками.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ФСБ  бандероль  терроризм  контроль  письмо  безопасность  спецслужба  Почта России 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним22:57, 22.12.2015#

    Посылка из Москвы (уже с Казанского вокзала!) шла тринадцать дней. Теперь с этим супер-пупер контролем будет идти 23. И в полтора раза дороже. Где тумбочка, из которой деньги будут выниматься на этих шмональщиков?!

  • Р“РѕСЂРѕР¶Р°РЅРёРЅ23:37, 22.12.2015#

    Подорожают тарифы на доставку. Платят как всегда граждане.

  • root14:58, 15.01.2016#

    Железный занавес опускается! Сначала телефоны прослушивали, потом к интернету, соц сетям и личной почте получили доступ, потом камер в городах натыкали, теперь и посылки будут фиксировать. Конторка все пишет и всех слушает!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru