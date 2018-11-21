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Законопроект Яровой: Получение лицензии на охотничье оружие максимально усложнят

21 Ноября 2018, 16:29 | В России

Особенно для этой категории граждан

Вице-спикером Госдумы Ириной ЯРОВОЙ разработан законопроект, вводящий специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для лиц с 18 до 21 года, сообщает газета «Золотой Рог».

«Предлагаем ввести специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года, не служивших в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни, что позволит уполномоченным органам обладать важной информацией, характеризующей личность уже на стадии принятия решения», - приводит слова г-жи Яровой ее пресс-служба.

Депутат предлагает ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для этой возрастной категории: предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия.

Предоставление справки и характеристики с места работы или учебы станет важной обратной связью для выявления обстоятельств, которые могут иметь существенное значение в установлении целей на приобретение оружия и предупреждении противоправных деяний, пояснила зампред Госдумы.

Кроме того, как пояснила Яровая, в качестве документа, подтверждающего размер и источник дохода, может выступать, гарантийное письмо от родителей. Данная мера, по ее словам, направлена на выявление финансовых источников на покупку оружия, а введение указанного требования позволит исключить целый ряд факторов заведомо противоправного поведения.

Предполагается, что собеседование будет проводиться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, таким органом является Росгвардия.

Законопроект не распространяется на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни, лиц старше 21 года, а также не потребует дополнительных действий от тех, кто уже имеет разрешение на оружие.

Законопроект уже был поддержан руководством профильных комитетов Госдумы и направлен в экспертный совет фракции «Единая Россия».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: охота  лицензия  ирина яровая  закон  армия 



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