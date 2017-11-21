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Назван главный недостаток Путина
Опрошенные социологами молчать не стали
Не заботится о простых людях, «мягок» к министрам, не борется с коррупцией — в первую очередь это не нравится россиянам во Владимире Путине, показал опрос «Левада-центра». Но оценка работы президента по-прежнему остается высокой, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На вопрос о том, что им не нравится в президенте России Владимире Путине, 15% россиян ответили, что он «не заботится» и «забыл о простых людях», 10% считают, что он слишком «мягок по отношению к министрам» и находится во власти своего окружения, 7% упрекают лидера страны за то, что он «не борется с коррупцией» и «развел вокруг себя воров», пишет РБК. Такие данные представил Левада-центр по результатам октябрьского опроса мнения россиян о главе государства (имеются в распоряжении РБК). Вопрос был открытым, то есть респонденты сами называли характеристики, присущие, по их мнению, президенту, схожие по смыслу ответы социологи объединяли в один. Респонденты могли дать более одного ответа.
Далее в списке наиболее популярных причин, по которым респондентам не нравится президент, следуют бедность и низкие зарплаты населения (6%), многословность президента (5%), проблемы в экономике страны (4%), слишком большое внимание Путина к внешней политике и обороне страны (4%), его авторитарность (3%). Остальные ответы находятся в пределах статистической погрешности и набрали не более 1%.
Оценивая положительные черты Путина, россияне выделяют его решительность, мужественность (19%), проводимую внешнюю политику, защищающую страну от Запада (18%), опыт президента в политике (16%), ум, образованность, культуру (15%). Всего 4% россиян ценят президента за его патриотизм, 3% — за последовательность, 2% — за возвращение Крыма. Вопрос также был открытым с возможностью дать несколько вариантов ответа.
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