Российское образование заставляет школьников сочувствовать фашистам

Случилось то, что и должно было случиться - благодаря школе, страна начала терять будущее

Школьник из РФ перед депутатами ФРГ назвал гитлеровских солдат "невинно погибшими людьми". Скандал разгорелся вокруг выступления группы российских школьников перед немецкими парламентарии в сессионном зале Бундестага, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Российских учащихся из Нового Уренгоя пригласили в Берлин в рамках программы российско-немецкого государственного партнерства. Свое сообщение перед собравшимися представил учащийся гимназии Николай. То, что он поведал, вызывает вопросы не столько к самому молодому человеку, сколько к тому, кто его для этого выступления готовил.

По словам учащегося гимназии Нового Уренгоя, его крайне беспокоит «неухоженность могил немецких солдат, умерших военнопленных в России».

Рассматривая пример одного из гитлеровских солдат (Георга Йоханна Рау), умершего в 1943 году в плену, Николай Десятниченко рассказал немецким депутатам, что Георг, как и многие другие солдаты, по сути, не виноваты в том, что оказались на Сталинградской земле, так как «не хотели воевать». Учащийся сообщил, что его прадедушка якобы рассказывал ему лично, какие трудности испытывали немецкие военнослужащие в советском плену.

Из сообщения российского школьника:

«История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи Копейска. Это огорчило меня. Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно, не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка».

Гитлеровские солдаты, оккупанты, присягнувшие на верность нацистскому руководству, названы школьником из Нового Уренгоя «невинно погибшими людьми», а Сталинградская битва – «так называемой». Возникает вопрос, кем был прадедушка школьника и кто учитель истории Николая, вбившие в голову 16-летнему молодому человеку мысль о том, что оккупанты, уничтожившие почти тридцать миллионов советских граждан, большинство из которых были мирными жителями - невинные жертвы?

Впрочем, зная, что из себя представляет российское образование, подобных вопросов можно и не задавать. Ответ ясен. И проблема даже не в ЕГЭ и прочих новациях, которые лишь усугубляют сложившуюся малоприятную практику.

Если без особых эмоций, хотя в этой теме это очень сложно, то все дело в том, что российская школа заточена лишь на одно – тотальный зубреж всё более расширяющейся «базы» различной информации. Пока весь современный мир переходит на обучение грамотному поиску, пониманию и использованию найденной информацией, которая благодаря цифровым технологиях растет как снежный ком, российская же школа заставляет этот объем информации зубрить. Тупо и бессмысленно. Понимать то, что школьник выучил (если это так), он уже просто не в состояние. Так, набор правил, законов, исключений, схем. Которые будут забыты уже на второй день после ЕГЭ. Мы уже не говорим о том, что наши дети вынуждены учить то, что давным-давно уже выброшено из учебных программ всех цивилизованных стран. Потому что – это удел специалистов, готовых работать в конкретных отраслях. Ну, зачем школьнику знать назубок схему перегонки нефти? В итоге неудивительно встретить золотого медалиста да еще и краснодипломника университета (автор этих строк разговаривал с таким в Приморье), который с удивлением узнал, вернее понял, или лучше сказать осознал, что Земля вертится вокруг Солнца, только посетив уже в «глубокой» юности планетарий. В итоге тысячи часов зубрежа высшей математики заканчиваются тем, что ее знают/понимают в среднем не более 5 процентов школьников в классе. Зубреж иностранных языков приводит к тому, что только 1-2 процента учеников хоть как-то изъясняются на языке, который они пытались выучить за десять лет обучения.

В итоге миллионы российских школьников тупо теряют золотое время и здоровье, просиживая годами в школах за бесполезным процентов на 70-80 занятиями. Плюс еще столько же дома, пытаясь (как правило) всей семьей, потому как одному человеку это просто не под силу, выполнить еще и домашнее задание. Рабочий день школьника среднего и старше возраста сегодня доходит до 12 часов, а рабочая неделя с учетом «домашки» доходит до семи дней, что категорически запрещено даже Конституцией. И всем на это глубоко плевать. Тогда как весь нормальный мир пичкает своих детей творческими кружками, дискуссионными клубами, факультативами по интересам и пр.

Но даже не это самое страшное. Государство, которое давным-давно отдало школу на откуп «профессионалам» от педагогики, теряет поколение за поколением не пользуясь прекрасной (и фактически единственной) возможностью влиять на умы своих будущих граждан. И делать из них патриотов. В США в большинстве школ и детских садов ежедневно проходит торжественная церемония поднятия флага страны и штата. Как и в Индии, и в Китае, и в Японии, и во Франции и пр. И пока российские школьники зачем-то зубрят тонны формул, которые им никогда в жизни не пригодятся, их одногодки из других стран, помимо всего прочего, учатся разным гражданским премудростям: правам и обязанностям, поведению в обществе, уверенному выступлению в коллективе, развитию лидерских качеств и, конечно же, учатся (да-да) любить свою страну и гордится ей. Там конечно своих проблем хватает, но кто сказал, что американцы или китайцы не патриоты своей страны? А вот за брошенных государством на произвол судьбы школьников, которые остались один на один с системой, которая считает, что «без математики нельзя дышать» (фраза реального учителя из Владивостока), а вот без понимания своей истории, культуры, традиций, знания законов, наконец, запросто можно обойтись, ручаться нельзя. И парень из Нового Уренгоя - это первая ласточка, вернее стервятник, который с каждым днем будет набирать силу и в итоге будет готов растоптать свою страну в угоду коварным и беспринципным, но все-таки патриотам своих стран из-за океана или из Евросоюза.