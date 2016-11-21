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Депутаты Госдумы готовы нанести смертельный удар по Швейцарии

21 Ноября 2016, 12:18 | В России

В Государственной думе РФ придумали, как ответить Швейцарии на введение ею санкций против так называемых "крымских депутатов" и опасные маневры швейцарских ВВС против российских самолетов. Так, парламентарий Андрей Козенко призвал своих думских коллег отказаться от швейцарских часов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При этом такой поступок он назвал "ответными санкциями".

"Уточняю: санкции - ответные, поскольку я свои санкции в отношении Швейцарии ввел значительно раньше, когда это еще не стало клоунадой. Часы ношу исключительно российского производства… И призываю всех депутатов и чиновников объявить такой же бойкот Швейцарии", - цитирует его «Парламентская газета».

Реакция Швейцарии на столь радикальные меры россиян пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Швейцарии добавили в санкционный список фамилии шести человек, которые были избраны "депутатами" российской Госдумы в оккупированном Крыму и Севастополе.

Кроме того, на днях Швейцария подтвердила, что ее военный самолет F/А-18 приблизился к российскому самолету в швейцарском воздушном пространстве в районе города Биль. На этом авиалайнере в Швейцарию следовала российская парламентская делегация во главе со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: крым  ВВС  санкции  госдума  севастополь  бойкот  перехват  депутаты  щвейцария 



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