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Кадыров предложил отключить Интернет

21 Октября 2014, 11:00 | В России

Как заявил глава республики «Интерфаксу», было время, когда он мечтал о появлении Интернета в России, однако сейчас он выступает за его отключение.

Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Раньше легко нам было работать, когда человек читал проповедь, а сейчас везде есть интернет и молодежь любит слушать проповеди оттуда».

По мнению Кадырова, именно Интернет способствует распространению ваххабитской идеологии. Поэтому, по его словам, имамы вынуждены работать в социальных сетях.

Глава Чечни признал, что отключение Интернета может негативно сказаться на экономике, однако это, по его мнению, позволило бы людям «не убивать друг друга».

Отметим, что сам Кадыров является активным пользователем Интернета и довольно популярным блогером. Его аккаунт в Instagram насчитывает полмиллиона подписчиков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: интерфакс  интернет  чечня  молодежь  кадыров 



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