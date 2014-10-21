Госдума рассмотрит поправки в законодательство об эвакуаторах

Совет Госдумы в понедельник обсудил вопрос о предстоящем рассмотрении нижней палатой поправок в законодательство об эвакуаторах.

"Да, мы обсуждали этот вопрос, законопроекты, и они будут вынесены на одно из первых ноябрьских заседаний", - сообщил председатель Госдумы Сергей Нарышкин журналистам.

Представители оппозиционных фракций Госдумы настаивают на корректировке законодательства об эвакуаторах, ряд норм которого, по их мнению, ущемляет права и интересы водителей. В частности, депутаты предлагают сделать эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей бесплатной.

Обсуждение работы эвакуаторов оживилось после получившего широкий резонанс инцидента с московским водителем Константином Алтуховым, который почти сутки препятствовал эвакуации своей машины, запершись в ней.

При этом ранее первый замруководителя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что не видит необходимости в изменении законодательства, регламентирующего работу эвакуаторов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.