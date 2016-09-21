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ФСБ будет расшифровывать весь интернет-трафик россиян

21 Сентября 2016, 16:05 | В России

ФСБ совместно с Минкомсвязью и Минпромторгом начала обсуждение анализа интернет-трафика. Разница в позициях ведомств заключается в том, что спецслужбы предлагают расшифровывать весь трафик в режиме реального времени, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Позиция ведомств сходится в том, что хранение шифрованного интернет-трафика, что предусмотрено «законом Яровой» не имеет смысла, поскольку что-либо найти там будет затруднительно, сообщает газета «Коммерсантъ». Если ФСБ выступает за том, чтобы расшифровывать весь интернет-трафик россиян и анализировать его по ключевым параметрам, то министерства настаивают на том, чтобы расшифровывать лишь тех абонентов, которые привлекут внимание правоохранительных органов.

Как отмечает издание, по «закону Яровой» владельцы интернет-площадок обязаны сдавать ключи шифрования по требованию ФСБ. Однако, как сказал один из собеседников газеты, в интернете огромное количество сайтов, которые не являются организаторами распространения информации и используют защищенное https-соединение. Понять, что человек делал в Сети, можно лишь после расшифровки трафика.

Один из вариантов решения проблемы — установка на сетях операторов оборудования, способного выполнять MITM-атаку. Пользователь будет устанавливать SSL-соединение с этим оборудованием, а уже оно — с сервером, к которому обращался пользователь.

С тем, что организация MITM – один из возможных путей, согласился основатель «Энвижн Групп» Антон Сушкевич. По его словам, это «позволит бороться с терроризмом в прямом эфире, а не какое-то время спустя».

Трое собеседников газеты указали, что для анализа трафика планируется использовать DPI-системы, которые и сейчас применяются многими операторами. В России есть ряд компаний, которые разрабатывают DPI-системы, например РДП.РУ. Генеральный директор последней Сергей Никулин сообщил газете, что если использовать систему «во зло», то это позволит шпионить за всеми абонентами, а это в свою очередь породит риск нарушения конституционных прав граждан.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: яровая  интернет  закон яровой  ФСБ  трафик  https-соединение 



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