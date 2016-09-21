Почти 300 тысяч пенсионеров останутся без разовой выплаты в 5 тысяч рублей, сообщает деловая «Золотой Рог». Власти пообещали эти деньги вместо доиндексации пособий.

Однако правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому права на разовую выплату будут лишены российские пенсионеры, постоянно проживающие за границей.

Это подтвердили РБК в пресс-службе Министерства труда. Отказ в выплатах сэкономит бюджету почти полтора миллиарда рублей. Пенсионеры в России должны получить по 5 тысяч в январе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.