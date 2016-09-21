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Почти 300 тысяч пенсионеров останутся без разовой выплаты в 5 тысяч рублей
21 Сентября 2016, 15:08 | В России
Почти 300 тысяч пенсионеров останутся без разовой выплаты в 5 тысяч рублей, сообщает деловая «Золотой Рог». Власти пообещали эти деньги вместо доиндексации пособий.
Однако правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому права на разовую выплату будут лишены российские пенсионеры, постоянно проживающие за границей.
Это подтвердили РБК в пресс-службе Министерства труда. Отказ в выплатах сэкономит бюджету почти полтора миллиарда рублей. Пенсионеры в России должны получить по 5 тысяч в январе.
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