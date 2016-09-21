Путин сократил более 160 тысяч сотрудников МВД

Уже через десять дней в России останется меньше миллиона полицейских всех званий и должностей, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Правда, практически все «уволенные» переведены в штат Росгвардии.

Указ президента также сокращает штат центрального аппарата МВД - более чем на 700 сотрудников. Плюс ко всему, Путин лишил министра Владимира Колокольцева одного из заместителей - у министра внутренних дел их теперь шесть, а не семь, как было раньше. Генерал Виктор Золотов, командующий внутренними войсками МВД, становится руководителем самостоятельной структуры - Росгвардии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.