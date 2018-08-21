Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Скорпионам стоит как можно точнее целиться
Гороскоп на неделю с 21 по 26 августа
ОВЕН. Удачная неделя для решения финансовых вопросов и проблем. Пора заканчивать с летним транжирством и включать режим экономии. В четверг постарайтесь воздержаться от крупных покупок и приобретений. Лучше уж отложить деньги на морской круиз.
ТЕЛЕЦ. Во вторник вас могут ожидать финансовые потери, поэтому оставляйте ваш кошелек дома или хотя бы не тратьте лишнего. С дорогими покупками желательно повременить, а заглядывать в магазины желательно по мере необходимости. В пятницу вероятны новые финансовые поступления.
БЛИЗНЕЦЫ. В финансовом плане у вас всё хорошо, а будет еще лучше. Вас ждет немало новых, амбициозных проектов, которые подарят вам прибыль и встречу с яркими людьми. Так что скоро у вас появится возможность порадовать себя и не считать деньги.
РАК. Во вторник желательно не приобретать ничего нового. В среду возможны новые финансовые поступления. В четверг ваша карьера резко пойдет в гору. Начальство заметит ваши таланты и целеустремленность.
ЛЕВ. Возможны обманы и просчеты при заключении договоров и сделок. Не исключены конфликтные ситуации с чиновниками или налоговиками. В выходные не стоит совершать покупки через интернет.
ДЕВА. На этой неделе у вас появится шанс выпутаться из давних финансовых проблем, правда, для этого вам придется отодвинуть на третий план свои эмоции и сомнения. Во второй половине недели возобновятся отношения со старыми деловыми партнерами.
ВЕСЫ. В первой половине недели возможны финансовые трудности, связанные с недобросовестностью новых партнеров, однако затем убытки будут возмещены. Крупная сумма появится у вас только в конце недели, и всё сразу тратить не стоит.
СКОРПИОН. Обратите внимание на новые деловые предложения, оцените их опытным взглядом, выделите самое важное, не исключено, что среди них - та золотая жила, которая принесет вам материальный успех. Вас ждет премия и повышение по службе.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас может ожидать временное финансовое затишье, поэтому старайтесь покупать только самое необходимое, чтобы ваш бюджет не потерпел фиаско. В четверг не затевайте проекты с новыми партнерами, иначе вы надолго увязнете в болоте чужих проблем.
КОЗЕРОГ. В начале недели вероятны определенные финансовые трудности. В четверг возможны денежные поступления, что позволит отправиться по магазинам и сделать необходимые покупки. В выходные не тратьте много денег на развлечения, они пригодятся на более полезные дела.
ВОДОЛЕЙ. Сдержанность в проявлении чувств позволит улучшить ваше финансовое положение, а излишняя эмоциональность грозит сорвать важную сделку. Опасайтесь конфликтов на почве мелких нестыковок в общении с партнерами, вы можете сделать из мухи слона.
РЫБЫ. Ваши финансовые возможности ограничены, и вам придется с этим смириться как с неизбежным фактом. Будьте осторожны при пользовании банкоматами, никому не говорите пин-код от своей карты. Небольшие, но необходимые покупки и приобретения будут удачны в пятницу.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.Com
Новости тематики
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
- Россиян становится все меньше и меньше
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
Новости раздела
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Власти в пенсионной реформе решили немного сдать назад
- В России собираются продлить обучение в школе на год
- Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Строителей будут штрафовать за заведомое вранье дольщикам
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии