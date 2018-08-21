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Скорпионам стоит как можно точнее целиться

21 Августа 2018, 18:30 | В России

Гороскоп на неделю с 21 по 26 августа

ОВЕН. Удачная неделя для решения финансовых вопросов и проблем. Пора заканчивать с летним транжирством и включать режим экономии. В четверг постарайтесь воздержаться от крупных покупок и приобретений. Лучше уж отложить деньги на морской круиз.

ТЕЛЕЦ. Во вторник вас могут ожидать финансовые потери, поэтому оставляйте ваш кошелек дома или хотя бы не тратьте лишнего. С дорогими покупками желательно повременить, а заглядывать в магазины желательно по мере необходимости. В пятницу вероятны новые финансовые поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. В финансовом плане у вас всё хорошо, а будет еще лучше. Вас ждет немало новых, амбициозных проектов, которые подарят вам прибыль и встречу с яркими людьми. Так что скоро у вас появится возможность порадовать себя и не считать деньги.

РАК. Во вторник желательно не приобретать ничего нового. В среду возможны новые финансовые поступления. В четверг ваша карьера резко пойдет в гору. Начальство заметит ваши таланты и целеустремленность.

ЛЕВ. Возможны обманы и просчеты при заключении договоров и сделок. Не исключены конфликтные ситуации с чиновниками или налоговиками. В выходные не стоит совершать покупки через интернет.

ДЕВА. На этой неделе у вас появится шанс выпутаться из давних финансовых проблем, правда, для этого вам придется отодвинуть на третий план свои эмоции и сомнения. Во второй половине недели возобновятся отношения со старыми деловыми партнерами.

ВЕСЫ. В первой половине недели возможны финансовые трудности, связанные с недобросовестностью новых партнеров, однако затем убытки будут возмещены. Крупная сумма появится у вас только в конце недели, и всё сразу тратить не стоит.

СКОРПИОН. Обратите внимание на новые деловые предложения, оцените их опытным взглядом, выделите самое важное, не исключено, что среди них - та золотая жила, которая принесет вам материальный успех. Вас ждет премия и повышение по службе.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас может ожидать временное финансовое затишье, поэтому старайтесь покупать только самое необходимое, чтобы ваш бюджет не потерпел фиаско. В четверг не затевайте проекты с новыми партнерами, иначе вы надолго увязнете в болоте чужих проблем.

КОЗЕРОГ. В начале недели вероятны определенные финансовые трудности. В четверг возможны денежные поступления, что позволит отправиться по магазинам и сделать необходимые покупки. В выходные не тратьте много денег на развлечения, они пригодятся на более полезные дела.

ВОДОЛЕЙ. Сдержанность в проявлении чувств позволит улучшить ваше финансовое положение, а излишняя эмоциональность грозит сорвать важную сделку. Опасайтесь конфликтов на почве мелких нестыковок в общении с партнерами, вы можете сделать из мухи слона.

РЫБЫ. Ваши финансовые возможности ограничены, и вам придется с этим смириться как с неизбежным фактом. Будьте осторожны при пользовании банкоматами, никому не говорите пин-код от своей карты. Небольшие, но необходимые покупки и приобретения будут удачны в пятницу.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.Com

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: гороскоп  прогноз 



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