Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Власти в пенсионной реформе решили немного сдать назад
В ЕР предложили сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию
"Единая Россия" предлагает сократить стаж, дающий право выхода на досрочную пенсию, до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин, сообщила заместитель руководителя фракции ЕР в Думе Ставропольского края Валентина Муравьева на совместном заседании генерального совета ЕР и совета руководителей фракций партии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
"Если люди даже в 20-21 начинают работать и 45 лет проработают, это уже будет не досрочный возраст. Поэтому участники обсуждения просят снизить эту цифру хотя бы на три года — до 37 лет и 42 соответственно", — сказала Муравьева.
Она уточнила, пишут РИА «Новости»,что в нынешнем проекте закона говорится, что досрочным может быть выход на пенсию для женщин, проработавших 40 лет, и мужчин, проработавших 45 лет.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.
Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на одну тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем 2018 года.
Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающего, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.
Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
Фото ТАСС.
Новости тематики
- Власти в пенсионной реформе решили немного сдать назад
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Власти выбрали новый пенсионный возраст
- Женщин собираются отправлять на пенсию в 63 года
- Россияне должны молиться на повышение пенсионного возраста
- Аудитория деловых изданий не доверяет банкам, страховым компаниям, СМИ и представителям государства
Новости раздела
- Власти в пенсионной реформе решили немного сдать назад
- В России собираются продлить обучение в школе на год
- Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Строителей будут штрафовать за заведомое вранье дольщикам
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"