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Артиллерийская перестрелка в Корее приморцев не смутила
Жизни российских граждан, находящихся в Южной Корее, ничто не угрожает, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом сообщил пресс-атташе российского посольства в Сеуле Руслан Юнусов.
- Никаких обращений со стороны российских граждан не было в связи с произошедшим, потому что обстрел произошел в районе демилитаризованной зоны. Там находятся только военные и нет иностранных граждан вообще, - сказал дипломат. - Посольство продолжает отслеживать ситуацию, но никакой новой информации нет. Есть только данные, приведенные корейскими СМИ, но этого, к сожалению, мало для полноценного анализа. Будем продолжать следить за ситуацией. Жизни наших граждан ничто не угрожает.
20 августа северокорейская армия в 3.25 по местному времени произвела один залп, предположительно ракетой системы залпового огня в районе уезда Йончхон провинции Кенгидо. Южнокорейская армия в направлении источника огня произвела несколько десятков залпов из орудия калибром 155 мм. Ответного огня замечено не было.
- Южная Корея открыла ответный огонь по позициям северокорейских военных после того, как они подвергли артиллерийскому обстрелу приграничные районы Республики Корея, - отмечают в Сеуле.
Армия КНДР обстреляла позиции южнокорейских военных в западной части демилитаризованной зоны, где размещены громкоговорители, используемые Сеулом в пропагандистской кампании против Пхеньяна. Обстрел не причинил южнокорейской стороне никакого ущерба, пострадавших также нет. В министерстве национальной обороны Республики Корея сообщили, что начали расследование инцидента.
МИД РФ выразил озабоченность в связи с артобстрелами на границе КНДР и РК.
- Обмен артобстрелами в районе разграничительной линии между КНДР и РК не может не вызывать озабоченности. Вынуждены обратить внимание на в целом обозначившуюся тенденцию к обострению обстановки на Корейском полуострове.
- Полагаем, что в складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует проявить максимальную выдержку, воздержаться от каких-либо действий, способных усугубить положение, прежде всего избегать акций с применением огнестрельного оружия, - прокомментировала произошедшее глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. - Происходящее наглядно подтверждает, что решение проблем полуострова следует искать в контексте общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии, сокращения накопившегося в регионе конфронтационного потенциала.
Российские эксперты уверены, что обмен залпами на границе - не начало крупномасштабного столкновения двух государств.
- Это не новая война. Это нервы напряжены, проверяют друг друга. Нужно уточнить одну вещь: по данным разведки Южной Кореи, со стороны КНДР прилетел один снаряд, однако где он упал, неизвестно. Так прилетел ли он на самом деле или нет? - рассказал ведущий научный сотрудник центра корейских исследований института Дальнего востока РАН Евгений Ким. - Южная Корея почти сразу ответила более чем 20 залпами из артиллерийских орудий калибром 150 мм. Там проходят совместные американо-южнокорейские учения и как раз произошедшее хорошо укладывается в логику этих учений. Надо же как-то оправдывать, почему они проводят эти учения у границ КНДР.
Это подтверждает и тот факт, что сразу после того как Пхеньян поставил ультиматум 20 августа, в котором дал 48 часов на демонтаж громкоговорителей, расположенных на границе РК и КНДР или в противном случае Север начнет боевые действия, КНДР к ночи заявила о желании прекратить конфликт.
Об этом говорится в полученном властями Республики Корея послании секретаря ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ян Гона, сообщило в четверг министерство по делам объединения РК.
В документе действия Сеула сравниваются с «объявлением войны» КНДР, но при этом говорится, что Пхеньян «готов предложить выход из нынешнего тупика и улучшить двусторонние отношения». Это не первый случай военного столкновения соседних государств. 4 августа двое южнокорейских военных получили серьезные ранения после взрыва трех противопехотных мин.
С начала недели в регионе проходят американо-южнокорейские военные учения. Пхеньян требовал от США и Южной Кореи не проводить эти учения, пригрозив в противном случае применить неизвестное миру оружие.
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