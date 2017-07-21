Ответственность за иностранцев планируют возложить на коммерческие компании

МВД России предлагает гражданам поучаствовать в обсуждение будущих поправок

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) МВД России разместило уведомление о начале разработки проекта федерального закона «О внесении изменения ‎в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По законопроекту предлагается внести ответственность юридических и должностных лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, за непринятие мер по контролю соблюдения иностранными гражданами и лицами без гражданства заявленной цели въезда и сроков их пребывания в Российской Федерации.

В настоящее время ответственность за подобные правонарушения предусмотрена только в отношении физических лиц.‎

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток