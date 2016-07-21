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На Красную площадь "вышли" тигры и леопарды
21 Июля 2016, 12:01 | В России
Из столицы «Парад диких кошек» отправится во Владивосток, чтобы украсить собой площадку Восточного экономического форума
20 июля в Москве Центр «Амурский тигр» и АНО «Дальневосточные леопарды» представили новый совместный проект: экологический арт-фестиваль «Парад диких кошек», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
У входа в Главный универсальный магазин (ГУМ) со стороны Красной площади открылась выставка оригинальных скульптур уникальных диких кошек, обитающих в нашей стране: амурского тигра и дальневосточного леопарда, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Центра "Амурский тигр".
В рамках проекта профессиональные художники, защитники окружающей среды и общественные деятели приняли участие в создании серии оригинальных арт-объектов. На площадке у ГУМа представлено десять скульптур: 5 леопардов и 5 тигров. Каждую скульптуру украшает уникальный узор. Амурские тигры расписаны в стилистике национальных орнаментов: гжели, городецких и мезенских узоров, традиционной удэгейской росписи, а также японской гравюры. Рисунки на скульптурах леопардов вдохновлены работами знаменитых русских авангардистов: Казимира Малевича, Давида Бурлюка, Василия Кандинского, Владимир Татлина, Михаила Матюшина.
Мероприятие направлено на привлечение общественного внимания к необходимости защиты уникальной природы Дальнего Востока России. Акция является частью мероприятий по подготовке к стартующему в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России.
Жители и гости столицы смогли не только посмотреть на скульптуры, но и принять участие в мастер-классах и образовательных акциях, посвященных экологии и охране редких видов животных.
После завершения выставки у ГУМа, экспозиция скульптур редких кошек будет размещена в парке «Музеон», где 31 июля пройдет экологический праздник, приуроченный к Международному дню тигра. Затем тигры и леопарды отправятся на Дальний Восток, чтобы украсить собой площадку Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 2-3 сентября.
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Теги: леопард амурский тигр
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