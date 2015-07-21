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Бизнес-гороскоп на неделю: Среда и четверг – дни финансовых удач для Весов
Гороскоп с 21 по 27 июля от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
Овен. Финансовое положение вполне благополучно. Особенно если вы найдете новый источник дохода. Однако берегите свой кошелек, слишком легко его можно потерять. А если уследить за ним нет никакой возможности, не носите в нем крупных сумм.
Телец. Во вторник и среду вероятны важные сделки, встречи и карьерный рост, который стабилизирует ваш бюджет. В субботу не поддавайтесь на провокации и не принимайте всерьез слишком выгодные предложения. Бесплатный сыр - только в мышеловке.
Близнецы. Вам необходимо пользоваться благоприятным моментом. На работе возможно увеличение нагрузки, но и зарплаты. Но чтобы все успеть и не слишком устать, нужно четко следовать плану и расписанию.
Рак. Финансовое положение обещает порадовать, но для этого необходимо приложить определенные усилия. Старайтесь внимательнее отнестись к текущим делам, не откладывайте их на потом. В конце недели вероятны денежные поступления.
Лев. В среду в делах финансовых вам нельзя отвлекаться на мелочи, следует делать только самое необходимое. Вероятны значительные расходы, связанные со сменой имиджа и гардероба. Также сейчас самое время поговорить с начальством о повышении зарплаты.
Дева. Во вторник можете ожидать определенные денежные поступления. В среду не носите крупных сумм с собой, пользуйтесь банковской картой. В четверг будьте предельно внимательны при подписании соглашений и договоров.
Весы. Среда и четверг - прекрасные дни в финансовом отношении. Вероятна прибыль или получение незапланированных денег. Также можете ожидать ценный подарок от любимого человека.
Скорпион. Более стабильной в финансовом плане может оказаться первая половина недели. В среду велика вероятность успеха в коммерческих сделках. В пятницу проявите благоразумие и осторожность, не стоит тратить слишком много на отдых и развлечения.
Стрелец. На этой неделе вам придется бороться с искушением серьезно потратиться на не совсем нужные вещи. Возможен конфликт в деловой сфере, однако он будет полезен для дела. Не бойтесь высказать свои идеи на важном совещании.
Козерог. К среде вероятна стабилизация финансового положения. Возможны незначительные денежные поступления, однако в то же время есть реальные шансы найти новую работу и изменить свою жизнь. В новом коллективе у вас появятся друзья и соратники.
Водолей. В начале недели вероятны определенные финансовые затруднения. Но уже среда порадует новыми денежными поступлениями. Пятница окажется весьма удачным днем для похода по магазинам. Сейчас самое время покупать бытовую технику.
Рыбы. Вас могут просто завалить бумажными делами, причем на помощь рассчитывать не придется. Впрочем, если вы проявите усердие на работе, начальство это оценит и не оставит вас без премии. В выходные приобретите для себя что-нибудь новое, о чем долго мечтали.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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