Составлен рейтинг самых матерящихся городов России

Позиция столицы Приморья и ее соседа Хабаровска шокируют

По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством Zoom Market в мае 2018 года жители Перми (1), Воронежа (2) и Иваново (3) чаще всего ругаются матом, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Далее следуют такие города, как: Оренбург (4), Тамбов (5), Челябинск (6), Кемерово (7), Брянск (8), Ростов-на-Дону (9), Липецк (10), Саратов (11), Екатеринбург (12), Чебоксары (13), Саранск (14), Волгоград (15), Хабаровск (16), Краснодар (17), Москва (18), Томск (19), Тверь (20), Ставрополь (21), Иркутск (22), Санкт-Петербург (23), Ижевск (24), Нижний Новгород (25), Киров (26), Новосибирск (27), Омск (28), Владивосток (29), Казань (30).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.