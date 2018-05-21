Выпускникам российских школ советуют штурмовать столицы

Высшее образование лучше получать в крупных городах - это даст шанс остаться в мегаполисе и найти высокооплачиваемую работу

В сознании россиян закреплено представление о низком качестве образования в провинции, отмечают в «Левада-центре», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Большинство россиян — 79% — уверено, что высшее образование лучше получать в Москве или в других крупных городах страны, пишут «Известия». Это, по их мнению, не только даст шанс остаться в мегаполисе, но и найти высокооплачиваемую работу. И только 13% граждан выступает за то, чтобы остаться работать в родном городе. Такие данные приводит «Левада-центр» в своем опросе, с итогами которого ознакомились «Известия». Эксперты полагают, что образовательная миграция — один из способов не только получить качественное образование, но и переехать в города с развитой инфраструктурой. Проблему должна решить программа пространственного развития, которую предложил президент РФ Владимир Путин.

Четверо из пяти россиян (79%) советуют выпускникам школ из небольших городов уезжать учиться в Москву или как минимум в областной центр. Только 13% опрошенных полагают, что продолжить учебу стоит в родном городе или селе.

Социологи отмечают: тема образования сегодня актуальна для 58% граждан страны, поскольку либо в их семьях, либо в кругу родственников и друзей есть молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет.

При этом глубинка воспринимается гражданами как бесперспективное место для выпускника школы, а образовательная миграция — как шанс на новую жизнь. Так полагают 47% граждан. Переезд поможет не только закрепиться в большом городе, но и найти хорошую работу, считают они.

В столичных вузах качество образования выше, уверены 43% опрошенных. А это значит, что у молодежи там больше перспектив, говорят 54% граждан (такой ответ давали в основном жители сел и поселков). С меньшим энтузиазмом о перспективах после получения образования рассуждают москвичи — так думают всего 39% из них. Жители столицы понимают: закрепиться в Москве только за счет обучения в вузе вряд ли возможно, поясняют социологи. О том, что переезд — возможность завести полезные связи, заявили 16% граждан.

37% из тех, кто выступает против переезда, полагают, что хорошее образование можно получить в вузах или филиалах высших учебных заведений в родном городе. 33% опрошенных и вовсе высказалось против получения высшего образования — оно, по их мнению, не дает никаких преимуществ. 25% считают, что молодым людям небезопасно жить в большом городе одним. 10% не верят в успех обучения, полагая, что в провинциальной школе дают низкий уровень знаний.

Провинция воспринимается российским обществом как бесперспективное место для выпускников школ, из которого стоит уехать. Образовательная миграция может стать одним из путей сделать это, пояснила «Известиям» социолог «Левада-центра» Татьяна Лысова, комментируя итоги опроса.

— Представление о низком качестве образования в небольших городах и селах закреплено в сознании россиян. Они считают, что у молодежи больше перспектив в мегаполисах. В большей степени с этим согласны жители сел, что отражает желание людей из глубинки перебраться в более крупные города. Реже такой ответ давали москвичи, потому что они понимают, что в Москве трудно закрепиться только за счет обучения в вузе, учитывая высокий уровень конкуренции на рынке труда, — считает эксперт.

Эти тенденции должна будет преодолеть программа пространственного развития, а также решение задач нового майского указа, уверен директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. Речь идет о восстановлении медицинских пунктов в малых городах и на селе, внедрении удаленных электронных технологий в медицину и образование, развитии сети региональных и местных дорог, воссоздании местных домов культуры, а также — о реализации программ поддержки малых исторических городов и их благоустройства.

— Власть видит эту проблему. Неслучайно отказались от концепции стягивания людей в 10–15 городских агломераций. Если в небольших городах будут оседать люди трудоспособного возраста и семьи с детьми, это позволит вести там предпринимательскую деятельность, развивать аграрное хозяйство, туризм, производство, — подчеркнул он.

Исполнителями задач по пространственному развитию федеральная власть видит новых губернаторов-технократов и крупные российские корпорации и госкорпорации, пояснил Александр Пожалов.

Опрос «Левада-центра» проходил с 20 по 24 апреля 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов, 52 субъектов РФ. Социологи общались с респондентами на дому.