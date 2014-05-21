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Вузы должны определиться с новыми правилами приема до октября
Российские вузы должны будут определить правила приема абитуриентов в 2015 году до 1 октября 2014 года, сообщил замминистра образования и науки РФ Александр КЛИМОВ.
По его словам, сейчас правила приема и программа вступительных испытаний определяются вузами до 31 марта. Минобрнауки предлагает изменить этот порядок и обязать публиковать вузы соответствующую информацию в более ранние сроки.
«Мы предлагаем, чтобы 1 октября было предельным сроком, когда должны быть приняты все решения по правилам приема»,- сказал замминистра. По его словам, до этого срока вузы должны принять все необходимые нормативные акты и разместить их на своих сайтах. После публикации этой информации менять правила приема абитуриентов будет уже нельзя.
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