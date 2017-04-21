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В Госдуме подготовили законопроект о захоронении Ленина

21 Апреля 2017, 15:14 | В России

Депутаты от ЛДПР и единороcсы готовятся внести в Госдуму законопроект о захоронении тела лидера Советской России Владимира Ленина (текст документа есть у РБК). В руководстве Думы сомневаются в поддержке инициативы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Поправки в закон «О погребении и похоронном деле» подготовила группа депутатов от фракции ЛДПР, а также три члена фракции «Единая России» Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев. Текст документа есть у РБК, информацию о его готовящемся внесении подтвердил один из авторов, депутат от ЛДПР Иван Сухарев.

Авторы инициативы предлагают дополнить статью «Перезахоронение» отдельным пунктом, что «перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина)». В тексте подчеркивается, что «порядок, сроки и место перезахоронения останков определяются правительством с учетом предложений межведомственной комиссии».

Межведомственную комиссию после принятия закона придется создавать отдельно, заявил в комментарии РБК Сухарев. По его словам, четкие сроки перезахоронения вождя большевиков они прописывать не стали, так как вопрос по-прежнему является дискуссионным в обществе, но «более половины россиян выступают за перезахоронение Владимира Ульянова».

Сухарев напоминает, что за перезахоронение Ленина неоднократно выступал глава ЛДПР Владимир Жириновский: «Это позиция фракции». «Россия не Древний Египет, и неправильно, что у нас в центре столицы лежит мумия. Кроме того, напомню, что Ленин все же был христианином, он венчался с Крупской», — говорит парламентарий.

В пояснительной записке авторы также напоминают, что за захоронение Ленина выступал Владимир Путин, призвав «подходить к этому вопросу аккуратно». «Авторы законопроекта подчеркивают, что данный документ не имеет политического и социального контекста, поскольку, исходя из существующей политической ситуации, само по себе тело Ленина не является ни символом эпохи, ни символом объединения нации», — отмечается в тексте.

Вице-спикер Госдумы, единоросс Сергей Неверов заявил РБК, что трое подписавшихся единороссов с фракцией законопроект не согласовывали. Сам проект он пока не видел и не стал говорить, может ли инициатива вообще получить поддержку думского большинства.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: госдума  ЛДПР  большевик  ленин  закон о похоронном деле  жириновский  единая россия  революция 



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