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Из ОБЖ в школах сделают курсы спасателей
ОБЖ — один из редких предметов школьной программы, где необходимо уметь применить почерпнутые знания на практике. Председатель комиссии ОП РФ по развитию и поддержке добровольчества, благотворительности и патриотическому воспитанию, председатель исполнительного комитета Российского союза спасателей Сергей Щетинин предложил Министерству образования пересмотреть курс преподавания ОБЖ, сместив акцент в сторону практических занятий и их обязательного закрепления, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Автор обращения отмечает, что, несмотря на то что в школьном курсе ОБЖ предусмотрены практические занятия, зачастую они отличаются формальным подходом. И жизненно необходимые навыки у учащихся попросту не вырабатываются, пишут «Известия».
Предлагается усовершенствовать методику преподавания ОБЖ в школе, объединив для этого усилия экспертов Министерства образования и науки, МЧС, а также профильных общественных организаций. Планируется провести это обсуждение на площадке Общественной палаты в рамках слушаний.
В обращении, в частности, отмечается необходимость сконцентрировать внимание на обучении оказанию первой помощи при ДТП и бытовых травмах.
— Стоит отметить, что речь идет не о первой медицинской помощи, а именно о первой помощи — той, которая осуществляется до приезда «Скорой» самими гражданами. Эти действия не требуют никаких медикаментов, а только необходимых базовых навыков. Умение правильно наложить повязку, остановить кровь, сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца позволяет спасти человека в первые минуты после происшествия, а также делает более эффективным его дальнейшее лечение, — сказал Сергей Щетинин.
Он также отметил, что о неэффективности преподавания ОБЖ в школах говорит неутешительная статистика, собранная Российским союзом спасателей.
— Мы периодически задаем вопросы, касающиеся оказания первой помощи, простым прохожим любого возраста. Например, спрашиваем, как остановить кровотечение. Практически все отвечают, что с помощью брючного ремня, но когда мы просим показать, как это делать, 90% тут же впадают в ступор. То же самое касается искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Ответ, что это нужно делать «примерно вот так», приводит зачастую к гибели пострадавшего.
Разумеется, многие знания и навыки, почерпнутые из школьной программы, со временем забываются, однако, по словам Щетинина, подобный опрос проводили и в школах. К сожалению, ребята тоже не могли похвастаться умением правильно и оперативно действовать в подобных ситуациях.
Общественник также отметил, что целесообразно пожертвовать несколькими часами обязательной учебной программы, чтобы сделать больший акцент на практической части ОБЖ.
— Человек может знать русский и математику на пятерку, быть подкованным в других дисциплинах, но без подобных практических знаний — попросту умереть от неоказанной помощи. Безопасность человека должна быть на первом месте, — добавил он.
Председатель комитета ГД по обороне Владимир Комоедов полностью согласен с тем, что школьный курс ОБЖ не дает необходимых для жизни навыков, поэтому, оказавшись на месте происшествия, в большинстве своем выпускники школ не могут оказать пострадавшим необходимую помощь.
— Я интересовался методиками преподавания ОБЖ в школах и слышал очень разные отзывы на этот счет. Этот предмет пришел на смену начальной военной подготовке, который учил не только оказывать помощь, но и выживать в самых экстремальных ситуациях. Я придерживаюсь позиции, что нам нужно не инфузории-туфельки и амебы по 40 часов изучать, а больше учить жизни, — заключил законодатель.
Получить оперативный комментарий от профильного министерства на момент сдачи материала не удалось.
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