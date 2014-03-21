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В России будут строить Русский мост-2
Проект строительства моста через Керченский пролив стартовал. Осенью этого года станет известно, каким будет транспортный переход через Керченский пролив. Есть три варианта его строительства: просто автомобильный мост, либо совмещенный с железной дорогой, либо туннель под проливом, отметили в Автодоре. Об этом пишет «РГ».
Место для строительства перехода тоже пока не определено. Рассматриваются три-четыре варианта. Один из них предполагает достаточно длинный переход с подходами, составляющий в целом 10 километров. Остальные варианты предусматривают более короткий мост: 5-6 километров.
Президент России Владимир ПУТИН поставил перед Минтрансом России задачу построить Керченский мост в двух вариантах - автомобильном и железнодорожном.
В Керченском проливе геология непростая. В ноябре 1944-го, через полгода после освобождения Крыма от немецко-фашистских войск железнодорожный мост уже был построен. Но прослужил он всего 107 дней, пока гигантские ледяные глыбы из Азовского моря не разрушили часть опорных свай. Рухнувший мост демонтировали, а в 1954 году была открыта паромная переправа. Как отмечал ранее министр транспорта Максим СОКОЛОВ, на этом месте - сложные ледовые явления, большие многометровые илистые отложения на дне, сильные течения. По своей технологической сложности новый мост будет не проще, а, может быть, даже сложнее, чем уже знаменитый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, полагает глава минтранса.
Стоимость самого строительства еще не определена. Четырехполосный мост на остров Русский длиной 1,9 километра обошелся в 34 миллиарда рублей. Шестиполосный мост через бухту Золотой Рог длиной 1,4 километра обошелся в 20,1 миллиарда рублей. В целом на восстановление транспортной инфраструктуры Крыма, по оценкам минэкономразвития, необходимо 2,8 миллиарда долларов. И в эту сумму затраты на само возведение моста пока не входят. В феврале 2007 года строительство совмещенного железнодорожно-автомобильного моста длиной в 4,5 километра оценивалось в 480 миллионов долларов. Планировалось по нему пустить еще водо- и нефтепроводы. Экономическая целесообразность строительства этого мостового перехода назрела уже давно, подтвердил министр Максим Соколов. В минтрансе прокладку автомоста сейчас оценивают в 50 миллиардов рублей.
Но железнодорожная ветка тоже нужна. Хотя сейчас грузовые и пассажирские поезда без проблем ходят между Россией и Украиной, нагрузка на железнодорожный паром, который везет грузы в порты Крыма, довольно велика: 570 тысяч тонн. В Крыму пять морских торговых портов и есть перспектива их развития. Если не построить мост, то развитие портов будет идти очень медленно. В перспективе с логистикой будет много проблем: если все поезда будут идти через территорию Украины, грузо- и пассажиропоток придется останавливать для досмотра немедленно после пересечения границы Крыма. Точнее, это придется делать дважды - до границы для досмотра в Крыму и после -для досмотра на Украине. Но останавливать составы сегодня просто негде.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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"большие многометровые илистые отложения на дне". . . . Да вы бы видели Азовское море утром, во время прилива. Болото, самое настоящее!!!!! Столько тины, ила и всякого природного дерьма приносит на берег, ужас! Подходить противно!