ДВФУ получит от правительства почти полмиллиарда рублей

Правительство утвердило распределение субсидий на господдержку ведущих российских вузов в 2017 году. В целях повышения конкурентоспособности 21 учебному заведению выделят более 10 млрд руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В 2017 году ведущим российским вузам выделят 10,3 млрд руб. субсидий для повышения конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров, пишет РБК. Соответствующе распоряжение, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Средства выделяются в рамках подпрограммы «Реализация образовательных программ профессионального образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, целью которой является вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу к 2020 году.

В справке к документу уточняется, что субсидии получит 21 российский вуз (выделены три группы ведущих вузов по семь университетов в каждой). По 849,2 млн руб. выделят Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Московскому физико-техническому институту (государственному университету), Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС», Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики», Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики.

По 482,2 млн руб. направят Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету имени И.М.Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королёва, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету имени Б.Н.Ельцина.

По 141,5 млн руб. выделят Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Национальному исследовательскому Нижегородскому государственному университету им. Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету «ЛЭТИ», Сибирскому федеральному университету, Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому государственному университету (национальному исследовательскому университету).

Общий объем господдержки в 2016 году составил 10,9 млрд руб. Тогда субсидии также предоставлялись 21 вузу. В 2015 году из федерального бюджета выделили 10,14 млрд руб. 14 вузам, в 2014-м — 10,15 млрд руб. также 14 учебным заведениям.