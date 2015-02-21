Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В сети появились купальники с символикой Новороссии
Символики самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а также Новороссии сейчас можно встретить на различных сувенирах и вещах, в том числе и на женских купальниках. Подобная продукция в широком ассортименте появилась на сайте одного армейского магазина, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Одежда и прочие аксессуары входят в новую коллекцию «Мир Новороссии - 2015». Администраторы сайта говорят, что коллекция посвящена перемирию на Донбассе и возвращению этого региона к мирной жизни. Кроме того на сайте также есть туалетная бумага и презервативы в цветах украинского флага. В настоящий момент на складе данного магазина данной продукции нет, однако, желающие приобрести такой товар уже есть.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Составлен рейтинг самых матерящихся городов России
- Россиянки рожают вторых детей ради первых
- Президент ФНП удостоен звания "Заслуженный юрист РФ"
- Издательская компания "Золотой Рог" поздравляет своих читателей и партнеров с Новым годом!
- Лучшими в России могут стать семьи из Приморья
- "Просто вычеркнул нас из жизни"
- Русфонд: Как мы начали делать сайт и не можем остановиться
- Путина выдвигают в президенты Европы
- В России установят еще один праздник
- Число россиян может пополнить легендарный американский актер
Новости раздела
- Рыбы, похоже, заплыли в стоячую воду
- По коррупции среди учителей и врачей нанесут сокрушительный удар
- Алексей Малобродский: "Отношусь к следствию с презрением"
- Бизнес-гороскоп: Водолеев течение принесет в банк
- Бизнес-гороскоп: Козероги рогами нацепляют много денег
- Жители Владивостока обогнали всех остальных россиян по денежным запросам
- Бедный потребитель: сколько россиян живут в режиме жесткой экономии
- Законопроект Яровой: Получение лицензии на охотничье оружие максимально усложнят
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам удастся настрелять денег
- Россиянам не надо будет доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
- Сахалину представили нового главу региона
- Франшиза косит наши ряды
- Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году
- Изобретатели из Приморья разработали уникальные машины