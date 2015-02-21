В сети появились купальники с символикой Новороссии

Символики самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а также Новороссии сейчас можно встретить на различных сувенирах и вещах, в том числе и на женских купальниках. Подобная продукция в широком ассортименте появилась на сайте одного армейского магазина, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Одежда и прочие аксессуары входят в новую коллекцию «Мир Новороссии - 2015». Администраторы сайта говорят, что коллекция посвящена перемирию на Донбассе и возвращению этого региона к мирной жизни. Кроме того на сайте также есть туалетная бумага и презервативы в цветах украинского флага. В настоящий момент на складе данного магазина данной продукции нет, однако, желающие приобрести такой товар уже есть.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.