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Путин и Стинг поздравят "Газпром" с юбилеем
Британский рок-музыканта СТИНГ и итальянский тенор Андреа БОЧЕЛЛИ выступят сегодня в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере, посвященный 20-летнему юбилею ОАО "Газпром". Торжество в Кремле обошлось компании почти в $2 млн.
На прошлый юбилей "Газпрома" в Москву прилетали Тина ТЕРНЕР и британская Deep Purple. В этот раз перед сотрудниками газового гиганта выступят также звезды Большого театра, группа "Моральный кодекс", исполнители Александр МАРШАЛ, Диана АРБЕНИНА, Александр Ф. СКЛЯР. Торжество в Кремле обошлось компании почти в $2 млн.
Ожидается, что коллектив компании уже по традиции лично поздравит Президент РФ Владимир ПУТИН.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото liveinternet.ru.
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На пир во время чумы похоже, страна рушится, ветераны ВОВ уже сами почти все поумирали, а тут нате 60 миллионов рублей фьють. . . . на паяца заграничного и метелок-припевок. . . да лучше бы концерт собрали из звезд, которые за так бы спели, а деньги на необходимые нужды, на детей, на стариков, на малоимощих и многодетных. Тьфу. Твари