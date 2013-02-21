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Путин и Стинг поздравят "Газпром" с юбилеем

21 Февраля 2013, 15:28 | В России

Британский рок-музыканта СТИНГ и итальянский тенор Андреа БОЧЕЛЛИ выступят сегодня в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере, посвященный 20-летнему юбилею ОАО "Газпром". Торжество в Кремле обошлось компании почти в $2 млн.

На прошлый юбилей "Газпрома" в Москву прилетали Тина ТЕРНЕР и британская Deep Purple. В этот раз перед сотрудниками газового гиганта выступят также звезды Большого театра, группа "Моральный кодекс", исполнители Александр МАРШАЛ, Диана АРБЕНИНА, Александр Ф. СКЛЯР. Торжество в Кремле обошлось компании почти в $2 млн.

Ожидается, что коллектив компании уже по традиции лично поздравит Президент РФ Владимир ПУТИН.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото liveinternet.ru.

Автор: Олег Клименко
Теги: газпром  Путин  Стинг  праздники 



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Комментарии

  • Псевдоним19:13, 21.02.2013#

    На пир во время чумы похоже, страна рушится, ветераны ВОВ уже сами почти все поумирали, а тут нате 60 миллионов рублей фьють. . . . на паяца заграничного и метелок-припевок. . . да лучше бы концерт собрали из звезд, которые за так бы спели, а деньги на необходимые нужды, на детей, на стариков, на малоимощих и многодетных. Тьфу. Твари

  • Псевдоним19:50, 21.02.2013#

    хм, а сколько стоит вызвать путина? неужели дешевли стинга?

  • Псевдоним19:52, 21.02.2013#

    как то не верится, что всего за 2 млн usd сразу двух звезд можно позвать

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