Путин и Стинг поздравят "Газпром" с юбилеем

Британский рок-музыканта СТИНГ и итальянский тенор Андреа БОЧЕЛЛИ выступят сегодня в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере, посвященный 20-летнему юбилею ОАО "Газпром". Торжество в Кремле обошлось компании почти в $2 млн.

На прошлый юбилей "Газпрома" в Москву прилетали Тина ТЕРНЕР и британская Deep Purple. В этот раз перед сотрудниками газового гиганта выступят также звезды Большого театра, группа "Моральный кодекс", исполнители Александр МАРШАЛ, Диана АРБЕНИНА, Александр Ф. СКЛЯР. Торжество в Кремле обошлось компании почти в $2 млн.

Ожидается, что коллектив компании уже по традиции лично поздравит Президент РФ Владимир ПУТИН.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото liveinternet.ru.