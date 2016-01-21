Пенсий ниже прожиточного уровня не будет

В 2016 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 562 рубля

В этом году в пенсионной системе России произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся и нынешних, и будущих пенсионеров, а также российских работодателей. О том, что ждет приморцев в 2016 году, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Приморскому краю Александр МАСЛОВЕЦ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Индексация будет, но не для всех

В 2016 году будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. С 2016 года страховые пенсии будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. Их страховые пенсии, а также фиксированная выплата к ним с 1 февраля 2016 года будут увеличены на 4%.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 558 рублей в месяц, стоимость пенсионного балла – 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2016 году в Приморском крае составит 13 486 рублей.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2016 года будут повышены на 4% всем пенсионерам независимо от факта работы. В итоге в 2016 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 562 рубля.

Планируется вторая индексация пенсий во втором полугодии 2016 года, решение о которой будет приниматься в середине 2016 года исходя из финансовых возможностей государства.

В апреле 2016 года на 6,4% будут увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) – самой массовой социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно с индексацией ЕДВ увеличится и стоимость набора социальных услуг, который федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 2016 году в России не будет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В Приморском крае в январе 2016 года федеральную доплату получат более 74 тыс. пенсионеров. С этого года выплата будет производиться территориальными органами ПФР края и заменит региональную социальную доплату к пенсии, которая в 2010-2015 гг. выплачивалась органами социальной защиты Приморского края за счет краевого бюджета.

В соответствии с пенсионной формулой, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2016 году будет необходимо иметь не менее 7 лет стажа и 9 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно будет получить в 2016 году, составит 7,83. Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2016 году составит 234 месяца.

О «заморозке пенсий» речи не идет

Принято решение законодательно продлить на 2016 год мораторий на формирование пенсионных накоплений. Это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6%, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, будут направляться на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии. При этом индексация страховой пенсии и пенсионных прав граждан за последние годы выше, чем средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений.

Маткап продлен на два года

Программа материнского капитала продлена на два года. Теперь, чтобы получить материнский капитал, необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

В 2016 году Пенсионный фонд продолжит принимать заявления от владельцев сертификата на предоставление единовременной выплаты в размере 20 тыс. рублей. Получить ее могут проживающие на территории Российской Федерации семьи, которые получили право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и еще не использовали полностью всю сумму материнского капитала. Заявление на единовременную выплату нужно подать в ПФР не позднее 31 марта 2016 года. Полученные деньги семьи могут использовать на повседневные нужды.

В 2016 году размер материнского капитала останется на уровне 2015 года – 453 026 рублей. В Приморском крае государственными сертификатами владеют более 83 тыс. семей.

Тарифы страховых взносов не повышаются

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2016 году остается на уровне 22%. Предельный фонд оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, в 2016 году будет проиндексирован и составит 796 тыс. рублей (плюс 10% сверх этой суммы).

При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых взносов для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах (если работодатель не проводит спецоценку условий труда), в 2016 году составит по Списку №1 – 9%, по Списку №2 и «малым спискам» – 6%. Если работодатель провел спецоценку условий труда, по ее результатам устанавливается класс условий труда на рабочих местах и размер дополнительных тарифов страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов остаются для многих категорий страхователей, в их числе плательщики страховых взносов, которые получили статус участника свободной экономической зоны на территории Крыма и Севастополя, статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития, статус резидента свободного порта Владивосток, и другие.

Как и в 2015 году, если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном виде с электронно-цифровой подписью. Последними датами сдачи отчетности в бумажном виде в 2016 году являются 15 февраля, 16 мая, 15 августа, 15 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде – 20 февраля, 20 мая, 22 августа, 21 ноября.

Планируется, что со II квартала 2016 года для работодателей будет введена дополнительная ежемесячная упрощенная отчетность. Ее цель – определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Эти сведения избавят пенсионера от похода в Пенсионный фонд и подачи заявления о возобновлении индексации страховой пенсии. Об особенностях представления этой отчетности Пенсионный фонд более подробно будет информировать работодателей в I квартале 2016 года.

Размер МРОТ в 2016 году составит 6 204 рубля. В результате для самозанятого населения, не производящего выплаты физическим лицам, фиксированный платеж составит 19 356,48 плюс 1% от суммы свыше 300 тыс. рублей, но не более 154 851,84 рубля.

Кроме того, с января 2016 года меняются коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов плательщиками из числа самозанятого населения, по пеням и процентам – для всех категорий плательщиков.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.