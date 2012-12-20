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Президент РФ Владимир Путин столкнулся с проблемой
Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе ежегодной пресс-конференции в Москве заявил, что видит проблемы с сохранением в России летнего времени, и сообщил, что правительство по результатам мониторинга ситуации примет решение, по какому времени жить стране.
"То время или не то, правительство должно определить в ходе мониторинга, который сейчас правительственными структурами проводится. И по результатам этого мониторинга будет принято окончательное решение. Конечно, есть проблемы, я их вижу, я и сам с ними сталкиваюсь: встаешь - темно, ложишься - темно", - сказал Путин.
Он напомнил, что Дмитрий МЕДВЕДЕВ на посту президента, принимая решение, "исходил из настроя значительной части наших граждан, которые говорили, что перевод часов плохо сказывается на здоровье, влияет негативно на некоторые отрасли сельского хозяйства".
"Когда он это сделал, оказалось, что недовольных еще больше, чем тех, кто призывал к изменению порядка", - заметил президент.
Переход на "зимнее время" был отменен в июне 2011 года - соответствующий закон подписал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев, отвечая на недовольство части населения переходами на "летнее" и "зимнее" время. Однако у многих граждан это решение также вызвало большое недовольство, люди заговорили о хроническом недосыпании и усталости.
20 сентября 2012 года глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей КАЛАШНИКОВ (фракция ЛДПР) внес на рассмотрение палаты законопроект, возвращающий в Россию "зимнее" время. Представители парламентских фракций в большинстве своем поддержали идею возврата к "зимнему" времени без дальнейшего перевода часовых стрелок. 27 сентября Калашников решил отозвать законопроект, мотивировав это тем, что такое решение лучше принять правительству и более дифференцированно.
В свою очередь Экспертный совет при правительстве РФ готов в будущем году обсудить вопрос о возвращении к практике перехода на зимнее и летнее время.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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