Владимир Путин гордится своими дочерьми

Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе ежегодной пресс-конференции в Москве сообщил, что обе его дочери учатся и работают в Москве и он ими гордится.

"Все в порядке с моими детьми, они - в Москве. Они учатся, отчасти - работают. У них все хорошо и в личной жизни, и с точки зрения профессионального роста. Я ими горжусь", - заявил глава государства.

Журналист, задававший вопрос, заметил, что Владимир Путин не любит комментировать эту тему, и поинтересовался, где находятся дети президента, возможно, он стал уже дедушкой, а то и дважды, а страна ничего не знает.

"А вам нужно это знать?" - спросил президент, но ответил на вопрос.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.