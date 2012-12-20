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Владимир Путин гордится своими дочерьми
20 Декабря 2012, 20:52 | В России
Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе ежегодной пресс-конференции в Москве сообщил, что обе его дочери учатся и работают в Москве и он ими гордится.
"Все в порядке с моими детьми, они - в Москве. Они учатся, отчасти - работают. У них все хорошо и в личной жизни, и с точки зрения профессионального роста. Я ими горжусь", - заявил глава государства.
Журналист, задававший вопрос, заметил, что Владимир Путин не любит комментировать эту тему, и поинтересовался, где находятся дети президента, возможно, он стал уже дедушкой, а то и дважды, а страна ничего не знает.
"А вам нужно это знать?" - спросил президент, но ответил на вопрос.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги: пресс-конференция Путин семья
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