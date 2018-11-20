Бизнес-гороскоп: Стрельцам удастся настрелять денег

Гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября

ОВЕН. Любой риск на этой неделе может оказаться неоправданным. Постарайтесь быть разумнее и экономнее, тратьте деньги только на самое необходимое. И помните, богатство с неба не падает. Его надо зарабатывать.

ТЕЛЕЦ. Лучше позволить себе одно крупное приобретение, чем разбрасываться по мелочам. В среду вероятны новые денежные поступления. В пятницу будьте осторожнее с деньгами, предстоящая сделка весьма сомнительна. Еще раз все проанализируйте. В остальные дни вашей финансовой стабильности ничего не грозит.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник вероятны новые денежные поступления. Во вторник вас могут порадовать интересными предложениями. Ваши усилия и новые идеи будут оценены по достоинству. Финансовая стабильность на этой неделе вам обеспечена. Задумайтесь о необходимых покупках и приобретениях для семьи.

РАК. Неделя будет успешной в финансовом плане. Самый напряженный день недели - среда, когда возможны бесполезные усилия и траты. А вот четверг обещает быть днем, благоприятным для деловой активности.

ЛЕВ. Финансовое положение наконец-то начинает вас радовать. Можно вздохнуть спокойно и не обременять себя латанием бюджетных дыр. Ваша решительность и деловая активность позволят добиться еще большего успеха. В среду вероятны новые денежные поступления.

ДЕВА. Занимаясь привычными и давно освоенными операциями, вы можете «потерять бдительность» и допустить ошибки, которые могут иметь неприятные последствия. Поэтому будьте предельно внимательны при подписании договоров, оформлении деловых бумаг. Не расслабляйтесь, особенно во вторник.

ВЕСЫ. На этой неделе придется тратить деньги не по велению сердца, а по необходимости. Ваши финансовые запросы никак не совпадают с возможностями. Постарайтесь не быть втянуты в заманчивые с виду авантюры. Не ищите легких заработков.

СКОРПИОН. Вас ждет прибыль и карьерный рост. Во вторник стоит перепроверять всю поступающую информацию - возможны ее искажения. Покупки лучше запланировать на первую половину недели.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник события будут способствовать укреплению вашего материального положения. В этот день вероятны новые денежные поступления. В среду можно получить выгоду от пересмотра прошлых договоренностей. В субботу лучше не слишком увлекаться развлечениями, особенно дорогими и экстремальными.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение стабильно, но планка ваших запросов все время растет. И это может определенным образом осложнить ситуацию. Особо удачным днем в финансовой сфере может оказаться четверг. Во вторник берегите свой кошелек от посторонних.

ВОДОЛЕЙ. Возможно, на этой неделе вас ждет разочарование в партнере по бизнесу. Идти на поводу у своих желаний сейчас не стоит, безрассудно растраченные деньги не принесут ни удовлетворения, ни пользы. Пока лучше быть скромнее в расходах и больше работать.

РЫБЫ. В целом неделя стабильна в финансовом плане. В понедельник вероятны денежные поступления. В среду будут удачны покупки и приобретения. Если вы задумывались о смене работы, вам может поступить интересное предложение.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.