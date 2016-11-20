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XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт в России в октябре 2017 года
Ежегодный молодёжный фестиваль пройдёт на территории РФ – в Сочи - по решению Всемирной федерацией демократической молодежи и международными студенческими организациями, как сообщается на сайте Росмолодёжи.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года. Его организаторами выступают Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ) и Международный союз студентов (МСС).
Всемирный фестиваль молодежи и студентов может стать самым масштабным событием за всю историю современной России. Уже 12 октября организаторы запустили информационную кампанию. По их данным, фестиваль соберет не менее 20 тысяч участников из 150 стран.
"В настоящий момент мы плотно разрабатываем программу с нашими партнерами, в числе которых – посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Ахмад Альхендави. Он в этом году приезжал в Россию, принимал участие в федеральных форумах. Также в числе партнеров – министерства и ведомства, в числе которых – Минсвязь, Минздрав, Министерство образования России. Безусловно, это и высшие учебные заведения, в частности МГИМО, МГУ, РУДН и другие крупные вузы нашей страны", – отметила Ксения Разуваева, координатор по подготовке ВФМС-2017, директор Роспатриотцентра.
Подать заявку на участие может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет, относящийся к одной из следующих категорий:
лидеры молодежных НКО
молодые журналисты
творческая молодежь (музыканты, писатели, художники, режиссеры и т.д.)
лидеры спортивных клубов
молодые инженеры
лидеры молодежных организаций политических партий
молодые преподаватели вузов
лидеры студенческого самоуправления
молодые ученые (общественные, гуманитарные и экономические, естественные, технические науки)
молодые предприниматели
соотечественники
иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой
Подать заявку можно на официальном сайте фестиваля http://www.russia2017.com/ . Также 1 октября стартовала кампания по набору иностранных участников. По завершению периода регистрации, каждому подавшему заявку придёт уведомление.
Мария БУРЕНКОВА.
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