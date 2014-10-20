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Живущих за границей россиян обложат налогами
Россиян, живущих за рубежом, могут обложить подоходным налогом. Причем это будет касаться всех их доходов, в том числе, дивидендов, доходов от реализации акций или недвижимости. И это может произойти в обозримом будущем - в течение трех-пяти лет.
Сейчас, если россиянин более полугода живет за границей, он не является налоговым резидентом России и не платит здесь налоги с доходов, полученных на чужбине.
Налоговое предложение прописано в докладе "Стратегия России по защите финансового сектора от западных санкций", подготовленном в Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.
Учитывая, что сейчас принимаются меры по деофшоризации экономики, разрабатывается законопроект о контролируемых иностранных компаниях, который обязывает уплачивать российские компании налог с нераспределенной прибыли своих зарубежных структур, мера по налогооблажению "иностранных" россиян может дополнить эту палитру мер.
"Новые правила налогообложения приведут к значительному усложнению и увеличению расходов на содержание иностранных структур, таким способом планируется вернуть часть капиталов обратно в Россию", - сказал автор доклада, заместитель заведующего кафедрой государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС Иван Капитонов "Известиям". В прошлом году, по его словам, через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 111 миллиардов долларов - это пятая часть всего российского экспорта.
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