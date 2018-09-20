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В России выходные с января перенесут на май
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 году, сообщается на сайте ведомства, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА «Новости».
Проект постановления правительства разработал Минтруд. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу). Кроме того, выходной день с субботы 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.
Таким образом, выходные новогодние дни в следующем году опять планируются весьма продолжительными - с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, что, скорее всего, опять таки вызовет недовольство у многих граждан, считающих такое количество праздников бессмысленным и вредным. Кроме того, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, со 2 по 4 ноября.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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