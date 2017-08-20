Путин приказал сократить число проверок и посадок предпринимателей

Напомним, что тема фактического беспредела правоохранителей и контролеров в отношении бизнеса была поднята во время визита президента на Дальний Восток

Владимир Путин подписал перечень поручений о снижении административного давления на бизнес и предпринимателей. Они касаются сокращения количества проверок и соблюдения положений УПК о содержании бизнесменов под стражей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Президент Владимир Путин подписал перечень поручений «о мерах по снижению административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в Российской Федерации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Поручения делятся на два основных блока, пишет РБК. Первый касается плановых и внеплановых проверок бизнеса контролирующими органами, второй — о содержании под стражей «подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности».

Путин поручил ограничить количество внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ежегодно их количество не должно превышать 30% от плановых проверок. Исключение сделано для внеплановых проверок, основанием для которых стало нанесение вреда жизни и здоровью граждан, животных или возникновение чрезвычайных ситуаций. Срок проведения внеплановой проверки должен быть не более десяти рабочих дней.

Кроме того, область внеплановых проверок должна быть ограничена, контролирующие органы должны интересоваться только той сферой деятельности предприятия, которая дала основание​ для проверки. Следственные органы при этом не должны применять меры, которые приведут к приостановке деятельности предприятия, «включая необоснованное изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов, принадлежащих предпринимателям, предусмотрев при этом возможность снятия копий информации, содержащейся на указанных электронных носителях».

Правительству и Верховному суду поручено «проработать вопрос» о прекращении практики продления срока содержания под стражей предпринимателей, если по их делам не ведутся активные следственные действия.

Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ, МВД должны проконтролировать соблюдение уголовно-процессуального законодательства, которое запрещает заключать под стражу лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Им также поручено «усилить процессуальный контроль за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении указанных лиц, в частности, за соблюдением процессуальных сроков в стадии досудебного производства».

Верховному суду президент поручил усилить надзор за законностью уголовного преследования предпринимателей, а также представить в правительство предложения о​ возможности отказа в продлении заключения под стражей предпринимателей по ходатайству следствия, если по делу не ведутся активные следственные действия.

Ранее, 21 июля, Путин на встрече с воспитанниками детского центра «Сириус» допустил, что молодежь с 14 лет может заниматься бизнесом. Для предпринимательской деятельности молодежи с 14 лет необходимо разработать правила, сказал тогда президент. «Надо просто продумать эту систему, которая гарантировала бы права человека и не создавала бы дополнительные какие-то сложности с точки зрения эксплуатации его труда, ответственности и так далее», — сказал он.

По действующему законодательству предпринимательской деятельностью самостоятельно можно заниматься с 18 лет. Исключение составляют случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак по достижении 16 лет. С 14 лет несовершеннолетние могут заниматься предпринимательской деятельностью только с нотариально заверенного письменного согласия родителей или опекунов.