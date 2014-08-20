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Пользователь "Одноклассников" требует от соцсети 1 млн рублей

20 Августа 2014, 10:56 | В России

Савеловский суд Москвы рассмотрит иск пользователя социальной сети "Одноклассники" за оскорбительный комментарий к своей фотографии. Потерпевшая обратилась к администрации соцсети с просьбой идентифицировать писавшего, но получила отказ.

"Рассмотрение гражданского иска по существу назначено судом на 11 сентября в 14.40 мск", - сообщила ИТАР-ТАСС пресс-секретарь суда Александра Волкова.

В своей жалобе 56-летняя истица Асмик Акопян указывает, что неизвестный оставил оскорбительный комментарий к фото на ее персональной странице, в связи с чем она обратилась к администрации соцсети с просьбой идентифицировать писавшего, но получила отказ. Акопян также обратилась в полицию, однако ее заявление также не было принято.

Истица требует от "Одноклассников" 1 млн руб. в качестве моральной компенсации.

Напомним, не так давно в России начали штрафовать за оскорбления, нанесенные в соцсетях. Так, жительнице Ярославля придется выплатить 50 тыс. рублей за то, что в "Одноклассниках" обвинила коллегу в занятиях проституцией.

Юристы считают, что штрафы за подобные деяния должны быть больше, а подобная практика является неизбежной в условиях развития Интернета.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: суд  социальная сеть  комментарий  соцсеть  одноклассники 



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Комментарии

  • степа11:54, 20.08.2014#

    Вполне резонно и надо присудить в назидание "любителям" оскорблений и плюс оштрафовать администрацию "одноклассников" за несоблюдение правил модерации. У нас на дейта. ру и на альянсе в блогах вообще сплошные оскорбления. аж читать стыдно, хотя я и не девушка, да и лексикон "маминых" выражений, думаю, однозначно побогаче!

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