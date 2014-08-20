Трудовая книжка при оформлении загранпаспорта скоро не понадобится

Федеральная миграционная служба разрабатывает поправки в нормативные акты, которые упростят получение заграничного паспорта. В частности они избавят граждан от необходимости вписывать в анкету данные трудовой книжки, сообщает "РГ".

В настоящее время для получения заграничного паспорта необходимо вписать все места работы за последние 10 лет. Правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни посчитала, что необходимости в этом нет.

При этом подчеркивается, что речь идет лишь о снижении требований к анкете на получение заграничного паспорта. Срок оформления документа будет сокращен лишь в перспективе.

При этом ФМС обещает, что общегражданский паспорт можно будет получить всего за один час (вместо нынешних 10 дней). Пилотный проект программы уже прошел в Севастополе. Благодаря электронной системе для оформления российского документа гражданам не требуется даже заполнять бланки.

В ФМС не спешит озвучивать сроки, когда в любом паспортном столе или многофункциональном центре можно будет в течение часа получить новый внутрироссийский паспорт. Пока о таких сроках говорить преждевременно, ответили в пресс-службе ФМС.

А Конституционный суд РФ на днях признал незаконным задержание должников на границе РФ. Решение было вынесено в ходе рассмотрения жалобы Бориса ЗИМИНА, которому из-за ограничения, наложенного судебными приставами, пришлось переносить деловую поездку за рубеж.

В сентябре 2012 года на основании судебного приказа о взыскании недоимки по земельному налогу и пеней судебный пристав-исполнитель вынес в отношении Зимина постановления о возбуждении исполнительного производства и о временном ограничении на выезд за пределы страны. Копии документов были направлены в адрес должника 1 октября, но получены его представителем только 2 ноября того же года, прямо накануне вылета. Зимин отложил поездку, затем заплатил налог и снял ограничения, а позднее выяснилось, что начисление - и, следовательно, ограничения - были сделаны неправильно.

Борис Зимин оспорил действия судебного пристава-исполнителя сначала в Головинском районном суде города Москвы, затем в Московском городском суде и Верховном суде РФ, однако наложение ограничений было признано законным. Зимин обжаловал решение сначала в кассационной инстанции, а затем обратился в Конституционный суд РФ.

Как следует из материалов жалобы, "по мнению заявителя, взаимосвязанные положения части 2 статьи 30 и части 2 статьи 67 Федерального закона "Об исполнительном производстве" не соответствуют статьям 2, 17 (часть 1), 27 (часть 2), 46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку предусматривают возможность заочного ограничения конституционного права должника на выезд из РФ до его извещения о возбуждении в отношении него исполнительного производства и до начала течения срока добровольного исполнения судебного постановления".

Должник не сможет выехать из РФ только в случае неисполнения им требования суда в пятидневный срок.

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Зимина как не отвечающую требованиям закона о КС РФ. Тем не менее, суд дал разъяснения по поводу применения данной нормы.

- Постановление судебного пристава-исполнителя о временном ограничении на выезд должника из РФ по своей правовой природе является не мерой юридической ответственности гражданина за сам факт вынесения против него судебного постановления, а исполнительным действием, направленным на создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе, - сказано в определении КС РФ по жалобе Зимина. - Судебный пристав-исполнитель вправе выносить постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ только в случае неисполнения должником требования, содержащегося в исполнительном документе, в пятидневный срок с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства.

Суд также отметил, что "в случае, если данное условие не соблюдено, содержащееся в заявлении о возбуждении исполнительного производства ходатайство взыскателя о временном ограничении должника на выезд из РФ не подлежит удовлетворению судебным приставом-исполнителем".

- Иное приводило бы к несоразмерному ограничению прав должника, в том числе предусмотренного статьей 27 (часть 2) Конституции РФ права свободно выезжать за пределы РФ, - постановили судьи.

Таким образом, теперь на границе могут остановить только тех должников, которые знали о своем долге заранее, но не погасили его по требованию приставов. Для неосведомленных должным порядком путь за границу теперь открыт.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.