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Мотоциклистов за неправильный обгон оштрафуют на 5000 рублей
В России могут ужесточить наказание для мотоциклистов за нарушение правил обгона. С предложением установить штраф за данное нарушение в размере 5 тысяч рублей выступил зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на агентство «Москва».
«Надо установить соответствующие штрафные санкции за нарушения правил обгона. Думаю, надо начать с минимума — с 5 тыс. руб. У нас есть очень сильный специалист в этой области — депутат Вячеслав Лысаков, который работает в нашем комитете. И на ближайшем комитете я подниму этот вопрос и с ним переговорю», — рассказал В. Соловьев.
Депутат также добавил, что для уменьшения количества ДТП с участием мотоциклистов необходима профилактическая работа со стороны ГИБДД. «Нужно восстанавливать ту систему, которая была в советское время. Когда со школы сотрудники ГАИ приходили и проводили уроки с ребятами. С детского сада, со старших групп можно спокойно эти встречи проводить. Здесь должны работать и СМИ, то есть профилактическая работа должна быть очень серьезная в этом направлении», — добавил В. Соловьев.
Отметим, что какой именно обгон — с выездом на встречную полосу или без — имел в виду Соловьев, не уточняется. Напомним, в настоящее время согласно ст. 12.15 ч. 1 КоАП РФ нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней грозит штрафом в 1500 рублей. При этом выезд в нарушение ПДД на встречную полосу, за исключением объезда препятствий, и так грозит нарушителю штрафом 5000 рублей или лишением прав на срок 4-6 месяцев, а законодательство не делает разницы между мотоциклистами и водителями других ТС.
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