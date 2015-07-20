Государство будет контролировать порядок каналов в телевизорах россиян

Во всей России на первых 20 кнопках телевизора каналы будут на одинаковых позициях, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Для этого Минкомсвязи готовит приказ об утверждении условий соблюдения последовательности позиций обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. Об этом рассказал замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Для некоторых операторов будущий приказ означает необходимость изменить порядок следования телеканалов.

- Это закрепляет последовательность каналов, как они стоят в мультиплексах, - пояснил Волин. - Задача, чтобы зритель не путался и в кабеле был такой же порядок, как и в эфире.

По его словам, приказ коснется эфирных, кабельных и спутниковых операторов.

Первый мультиплекс цифрового телевидения России - список из 10 телеканалов и 3 радиоканалов, утвержденный в 2009 году указом президента России. В этом списке - «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», НТВ, «Пятый канал» и т.д. Все операторы телевидения в стране обязаны бесплатно транслировать данные каналы.

Второй мультиплекс - пакет общероссийских каналов цифрового телевидения, сформированный в результате конкурсов Роскомнадзора в 2012 и 2013 годах. Это РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний» и т. д.

Официальный представитель оператора «Акадо» Денис Рычка рассказал, что каналы сейчас борются за кнопки.

- Телеканалы хотят стоять в конкретном месте. В цифровом ТВ важно, чтобы ты не стоял 938-м. Всем хотелось бы находится поближе к первой кнопке, - рассказывает Рычка.

По его словам, особых проблем у операторов перенос каналов не вызовет. Другой вопрос, что абонентам придется перенастраивать свои телевизоры.

- Абонентов цифрового телевидения мы можем предупредить о перенастройке телеканалов - повесив им заглушку и сообщив, что канал не пропал, а переехал на другую частоту. Но как информировать абонентов кабельного телевидения? Для этого потребуется привлечь дополнительные ресурсы! - пояснил Рычка.

- При формировании канального плана МТС учитывает позиции обязательных общедоступных телеканалов в составе мультиплексов, - рассказывает официальный представитель компании МТС Дмитрий Солодовников. - В случае внесения изменений в состав каналов у большинства абонентов цифрового ТВ МТС перенастройка на новые параметры вещания произойдет автоматически, лишь небольшой части клиентов, которые используют CAM-модули, будет необходимо произвести ручной поиск телеканалов.

По словам Рычки, если абонент привык, что у него на первой кнопке не «Первый канал», а какой-либо другой, он всегда может перенастроить каналы вручную.

В пресс-службе «Триколор ТВ» подтвердили, что ограничений для реализации инициативы Минкомсвязи нет, но отметили, что этот вопрос скорее важен для самих телеканалов.

Заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников уверен, что операторы должны соблюдать порядок каналов в соответствии с указом президента. Все каналы первого и второго мультиплексов вкладываются в частотный ресурс и в создание качественного контента. Но в России более 200 каналов. Среди них есть такие, которые почти не инвестируют в качественный контент.

- Странно, когда канал, который никто не знает, у оператора стоит выше (то есть ближе к первой кнопке. - «Известия»), чем лидирующие федеральные каналы. А каналы из первого мультиплекса находятся на сотой кнопке, - отметил Медников. - Таким образом, не вкладываясь в контент, за счет технического ухищрения [некоторые каналы] пытаются создать себе небольшую рекламную поляну.

По данным аналитической компании TelecomDaily, в России 38,7 млн домохозяйств (70% общего их числа) подключено к платному ТВ.

- По нашему исследованию, из 100 каналов абоненты в среднем смотрят восемь. Есть телеканалы, которые будут смотреть и искать всегда, на какой бы кнопке они не находились. Но есть и те, кто заинтересован быть ближе к первой кнопке - это может повысить количество просмотров, - говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. - Со стороны государства не очень правильно диктовать коммерческим компаниям последовательность расположения каналов, ведь некоторые операторы зарабатывали на этом. Если оператор платит деньги за контент и отказывается от услуг государства, он должен иметь возможность выстраивать порядок каналов на свой вкус или довериться тем, чьи услуги выбрал.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.