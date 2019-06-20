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Законом о неуважении к власти начали пользоваться все, кому не лень
20 Июня 2019, 10:55 | В России
Госдума: Мы наблюдаем попытки с его помощью расправляться с неугодными общественниками и журналистами
Снчала новость из пресс-релиза УМВД по Приморскому краю. Накануне неизвестные сделали оскорбляющие подписи на памятнике Ленину в посёлке Пограничном. Нецензурная брань была выражена в отношении Владимира Путина. Оскорбительные надписи были обнаружены накануне утром, к вечеру местные жители закрасили краской нецензурные слова. По факту произошедшего полиция проводит проверку. Задержан подозреваемый 18-летний местный житель. В отделе полиции парень дал признательные показания.
В пресс-службе ведомства сообщила, что парень полностью признаёт свою вину, ссылаясь на то, что совершил правонарушение находясь в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено производство об административном правонарушении. Все подробности устанавливаются.
Теперь далее. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин в беседе с “Ъ” рассказал, что депутатов беспокоит правоприменение закона о явном неуважении к власти.
«В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды,— сказал господин Левин, комментируя новость о том, что правозащитники запустили проект по мониторингу необоснованного преследования граждан за публикации в сети.— Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе. К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами. Конечно, такие ошибки на местах нужно внимательно мониторить».
По словам господина Левина, законодателям не понятно, «на каком основании правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают». «Суды должны ограничивать попытки местных чиновников использовать законодательство для решения своих проблем,— подчеркнул господин Левин.— Поэтому мы будем внимательно изучать правоприменительную практику». Удивительно, что депутаты, дружно проголосовавшие за это заведомо спорный и сырой законопроект, сразу не заметили нестыковки, которые и привели к тому, что власти на местах, как и правоохранительные органы мгновенно стали использовать закон для расправы над неугодными.
Напомним, закон об административном наказании за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ», президент Владимир Путин подписал 18 марта 2019 года. Наказание за нарушение записано в ч. 3 ст. 20.1 КоАП — до 300 тыс. руб. штрафа или до 15 суток ареста. За прошедшие три месяца СМИ сообщали о нескольких крупных штрафах за надписи, содержащие нецензурную брань в адрес президента Путина.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Сначала госдура принимает эти законы а потом понты колотит . . не надо нас считать дураками. . . парень с пограничного правильно написал что путин сказочный пис. . . . бол. . путин врет уже 20 лет . . население России за его деятельности уменьшилось на 10 млн человек -путин враг российского народа!!!!