Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется и крупно прогадали

И все это на клятвенные обещания властей…

Грядущая пенсионная реформа непременно затронет все слои общества, она затрагивает не только сотрудников гражданских специальностей, но и пенсионеров силовых ведомств, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Хотя изначально заявлялось, что силовиков, как говорится, бог милует. Ан, нет!

Предполагается, что пенсионная реформа МВД приведет к увеличению требуемой выслуги лет для выхода на пенсию, а также к отмене некоторых льгот, которые позволяют силовикам рано выходить на пенсию, после чего продолжать работать в других отраслях. Пока проект находится только в стадии разработки и рассмотрения, реально принятых решений еще нет.

Согласно последним новостям, пенсионная реформа в МВД в 2018 году должна привести к индексации пенсий на 7-9%. Однако при этом предполагается отменить льготный стаж выслуги лет: если пока для выхода на пенсию достаточно послужить только 20 лет, то этот период предлагается увеличить до 25 лет. Из-за этого значительно сократятся расходы министерства на выплаты пенсионерам, а ценные опытные кадры будут дольше оставаться на службе.

Однако пенсионная реформа в МВД преследует главную цель – тотальная экономия бюджетных средств и оптимизация всех процессов в силовых ведомствах. Из года в год ведутся разговоры о чересчур раздутом штате управленческого аппарата, бесконечной бумажной волоките и отсутствии механизмов автоматизации. Сейчас силовая структура планирует отказаться от ведомственных учреждений здравоохранения, сделать криминалистов гражданскими специалистами и объединить целый ряд ведомств, чтобы уменьшить количество управляющего персонала.

Пенсионная реформа, несмотря на увеличение пенсии, позволит сократить количество пенсионеров благодаря более позднему выходу на пенсию. Это предложение вызвало острую негативную реакцию силовиков, и сейчас оно находится только на стадии обсуждения.

Одной из причин проведения пенсионной реформы называют финансовый кризис, затронувший все слои экономики. Из-за этого правительство вынуждено искать пути экономии бюджетных средств, и один из способов сэкономить – продлить выслугу лет для сотрудников силовых ведомств. Ее предполагается увеличивать в несколько этапов:

Пенсионная реформа в МВД в 2018 году, она может растянуться до 2019 года. Предполагается увеличение срока выслуги на 5 лет, то есть на целую четверть до первоначального срока. В результате получить пенсию от силового ведомства можно будет, только прослужив не менее 25 лет.

С 2025 года предполагается проведение второго этапа реформы с увеличением выслуги до 30 лет. Пока этот проект только на стадии разработки, но, судя по общей тенденции, он вполне может быть реализован.

Благодаря уменьшению количеству людей, выходящих на льготную пенсию, удастся сэкономить средства на индексацию выплат. Это позволит пенсионерам получить существенную прибавку в размере до 9%, что частично компенсирует социальную напряженность.

После проведения реформы военные пенсионеры МО МВД РФ могут потерять еще часть весьма важных льгот. К примеру, им может быть отказано в лечении в ведомственных учреждениях здравоохранения. Клиники и поликлиники МВД могут быть переведены в ведение Минздрава, и пациенты будут получать лечение на общих основаниях по полисам обязательного и добровольного медицинского страхования. Это может не лучшим образом сказаться на качестве обслуживания и на доступности медицинской помощи с учетом общей ситуации в российском здравоохранении.

Также им станет менее доступным санаторно-курортное лечение, получение лекарств и другие услуги, которые до этого частично курировались руководством силового ведомства.