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В России запретят продажу "негативных" игрушек
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассматривают возможность обязательной психолого-педагогической экспертизы продающихся в них детских игрушек, оказывающих негативное влияние на здоровье и развитие детей. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", разработчиком выступило министерство национальной экономики Казахстана. При этом другие страны ЕАЭС поддержали начинание казахских коллег.
Отмечается, что изменения хотят внести в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек». По мнению разработчиков поправок в регламенте, это поможет решит вопрос ограничения производства и продажи детских товаров, оказывающих негативное влияние на здоровье и развитие детей, вызывающих у них агрессию и страх. По мнению экспертов, вероятнее всего под запрет первыми попадут банальные пистолеты и солдатики.
Хотя основная идея авторов заключается в том, что игрушки должны поступать в продажу «при соответствии критериям психолого- педагогической безопасности», после соответствующей экспертизы. Помимо этого, под запрет попадут игрушки, которые провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием, вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам. Также и те игрушки, провоцирующие на пренебрежительное или негативное отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам людей.
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