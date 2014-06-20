Россиянам подарят год пенсии за каждого ребенка

Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий САВЕЛЬЕВ предлагает назначать досрочную трудовую пенсию по старости гражданам, у которых есть дети, — на один год раньше за каждого ребенка. Соответствующий законопроект на прошлой неделе, сообщают «Известия», направлен депутатом на согласование в правительство, после заключения кабинета министров планируется внесение инициативы в парламент.

По действующему законодательству трудовая пенсия по старости назначается при достижении мужчинами возраста 60 лет, женщинами — 55 лет. Согласно тексту законопроекта (копия есть у редакции), право на снижение пенсионного возраста предполагается распространить также на граждан, усыновивших (или удочеривших) детей. Тем, кто лишен родительских прав, снижать пенсионный возраст не планируется. При этом не разграничивается действие законопроекта по лицам, то есть новое правило в случае его принятия будет действовать на граждан, у которых уже есть дети.

По словам депутата Дмитрия Савельева, воспитание даже одного ребенка сопряжено с серьезными усилиями и затратами, лежащими на родителях.

— Родители, воспитывающие детей, помимо основной работы по специальности, также еще работают сверхурочно, что, безусловно, должно иметь определенное вознаграждение. Законопроект предлагает еще одну из мер государственной поддержки граждан, имеющих детей, и в первую очередь многодетных семей. Целью проекта федерального закона является улучшение демографической ситуации в России, — пояснил депутат. Законопроектом предполагается компенсация досрочных выплат пенсии родителям за счет федерального бюджета.

В Минтруде лишь напомнили «Известиям», что и сегодня пенсионное законодательство содержит меры, направленные на поддержку семей с детьми. Так, ряду категорий граждан, имеющих детей, трудовая пенсия по старости сегодня назначается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста. Например, женщины, родившие не менее пяти детей и воспитавшие их до 8 лет, при наличии стажа не менее 15 лет могут уйти на пенсию в 50 лет и т.п.

Кроме того, сейчас закон предусматривает выделение бюджетных средств Пенсионному фонду России (ПФР) на возмещение расходов по выплате пенсии гражданам в связи с зачетом в их стаж нестраховых периодов — например, период прохождения военной службы по призыву, период ухода за ребенком до полутора лет и др.

— Благодаря инициативе Минтруда России нестраховой период по уходу за детьми увеличен до 4,5 года. То есть с 2014 года в страховой стаж, необходимый для начисления пенсии, включено время ухода за третьим ребенком, что позволит многодетным мамам при выходе на пенсию рассчитывать на более высокие выплаты, — указали в ведомстве. — По новой пенсионной реформе с 2015 года в расчет при назначении пенсии будет приниматься 6 лет или время ухода за четырьмя детьми.

Наряду с этим, говорит член экспертного совета комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Роман Терехин, государством для улучшения демографической ситуации в стране введены финансовые и трудовые льготы для поддержки семей с детьми. Например, сейчас нельзя уволить многодетную мать, навязать ей сверхурочные работы или не принять на работу из-за детей. Также предусмотрены доплаты к пособиям, витаминизация детей, материнский капитал и т.п.

Эксперты не вспомнили аналогичной зарубежной практики снижения пенсионного возраста в зависимости от количества детей, однако указали, что существующих мер поддержки семей недостаточно и нужны дополнительные демографические стимулы. Аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим КЛЯГИН указал, что, несмотря на некоторое улучшение ситуации в последние годы, такие угрозы, как общее старение населения и депопуляция, остаются для России актуальными.

— Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у одной женщины в условном поколении) в России составляет сейчас около 1,7 — при среднем необходимом для воспроизводства уровне в 2,15. Это лишний раз демонстрирует необходимость дальнейшего повышения эффективности госполитики в этом направлении. Учитывая по-прежнему достаточно сложную среднесрочную и долгосрочную демографическую конъюнктуру, подобные инициативы могут оказаться целесообразными, — отмечает Клягин.

Руководитель направления по трудовой и социальной политике независимого экспертного центра «Общественная дума» Марина ЕМЕЛЬЯНЦЕВА констатирует, что реализация инициативы приведет к увеличению нагрузки на Пенсионный фонд России (ПФР).

— Даже если четверть всех потенциальных пенсионеров решит воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию из-за наличия детей и сократит свой пенсионный возраст хотя бы на 1 год, то суммы дополнительных выплат могут достигнуть миллиардов рублей. И это в условиях дефицита бюджета ПФР, — говорит Емельянцева.

Юрист AstapovLawyers International Law Group Марина АГАЛЬЦОВА напомнила, что еще до присоединения Крыма ежегодные дотации ПФР составляли 1 трлн рублей. В связи с присоединением Россия взяла обязательство финансировать пенсии крымчан, что оценочно составляет дополнительные 70 млрд рублей в год. Следует учитывать, считает юрист, что каждые 100 тыс. пенсионеров обходятся государству примерно в 10 млрд рублей в год.

ZRPRESS.RU, Владивосток.