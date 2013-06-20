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Россияне, чей трудовой стаж превысит 30 лет, получат премиальные баллы - Минтруд

20 Июня 2013, 21:32 | В России

Россияне, трудовой стаж которых превысит 30 лет, смогут рассчитывать на дополнительные премиальные баллы к пенсии в новой пенсионной системе, сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

В 2012 году правительство утвердило стратегию долгосрочного развития пенсионной системы. В середине июня 2013 года президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить подготовку "пенсионной формулы" — нового порядка исчисления пенсий. В Бюджетном послании он отметил, что пенсионная формула должна обеспечить дифференцированный подход к каждому гражданину: чем больше стаж и зарплата, тем выше должна быть пенсия.

"Никто из ныне действующих пенсионеров ничего не потеряет. Что касается каких-то бонусов, мы согласовали решение в правительстве РФ буквально на днях. Мы предполагаем, что будут некие премиальные бонусы для тех людей, которые вышли на пенсию, в том числе, и те пенсионеры, которые сегодня уже получают пенсию, если у них был продолжительный стаж", — сказал Топилин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Министр напомнил, что одна из целей пенсионной реформы — учесть страховой стаж в формуле. Сейчас он составляет пять лет и практически не влияет на размер пенсии, он в большей степени зависит от объема страховых отчислений в Пенсионный фонд.

"Допустим, если у женщины будет стаж от 30 до 40 лет, то она будет иметь дополнительные премиальные баллы в новой пенсионной системе", — добавил Топилин.

РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
Теги: пенсия  Минтруд РФ  трудовой стаж 



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Комментарии

  • до ноги14:28, 22.06.2013#

    1. право переходить дорогу на красный свет2. заплывать за буйки3. стоять под стрелой

  • Lacosa14:43, 22.06.2013#

    отмените пенсию, подавите бунт и навсегда забудьте как морочить голову гражданам России.

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