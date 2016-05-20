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МЧС оповестит пользователей "ВКонтакте" о ЧС

20 Мая 2016, 18:02 | В России

Пользователи, находящиеся в зоне бедствия, будут получать предупреждение об опасности - push-уведомление от имени официального сообщества МЧС в соцсети, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«ВКонтакте» совместно с МЧС готовит систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, знакомых с планами соцсети. Комментария от МЧС не поступало.

- Мы действительно ведем переговоры с МЧС о введении оповещения пользователей при экстренных ситуациях, - сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Источник «Известий» сообщил, что «ВКонтакте» и МЧС планируют подписать документ по стратегическому партнерству. В соцсети рассматривают несколько разных способов взаимодействия с МЧС. Первый - дать возможность оповещать пользователей соцсети, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. Их будут определять по IP или по геотаргетингу, если эта функция включена в настройках. Таким пользователям на мобильный телефон будет приходить push-уведомление.

Если же пользователи захотят получать извещения от МЧС о различных проблемах, например о возможных погодных катаклизмах или о штормовых предупреждениях, то им придется подписаться на официальную группу МЧС во «ВКонтакте». Подобную информацию пользователи будут получать через личные сообщения. Для этого МЧС, скорее всего, подключит к своей группе автоматизированную систему - бот, который сможет работать с подписчиками группы МЧС и также в зависимости от местонахождения рассылать им уведомления.

Источник «Известий» отметил, что в отличие от SMS операторов связи через текстовые оповещения соцсети можно будет отправить больше информации. Это могут быть подробные инструкции о том, как действовать в текущей ситуации, кому звонить, к кому обращаться и т.д.

- Рассматриваются различные механики, в частности вариант, когда пользователи, находящиеся в зоне бедствия, будут получать push-уведомление от имени официального сообщества МЧС «ВКонтакте» с предупреждением об опасности, - сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Система оповещения пользователей, оказавшихся в трудной ситуации, уже была применена соцсетью во время эвакуации граждан России из Египта в ноябре 2015 года. Всем пользователям «ВКонтакте», находившимся в этой стране, были отправлены адреса и телефоны специалистов, которые могут помочь на местах, а также расписание вылета самолетов.

Свою систему оповещения населения о ЧС тестирует и соцсеть «Одноклассники».

- Впервые система была введена в дни терактов в Париже для пользователей, которые живут во Франции, - это были оповещения с телефонами экстренных служб и каналами связи, - рассказали в пресс-службе «Одноклассников». - Позднее МЧС с помощью официальной группы и технологии таргетирования «Одноклассников» дважды уведомляло пользователей о ЧС: о терактах в Бельгии и наводнении в Вологодской области. Уведомления таргетировались по географии на тех, кто указывал место ЧС в своем профиле или находился на месте событий.

Сегодня оповещением населения в случае ЧС в обязательном порядке занимаются все операторы связи. Взаимодействие со структурами МЧС по вопросам возникновения или угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляется согласно имеющемуся регламенту - постановлению правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 140 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения».

- По обращению МЧС Tele2 обязана оповестить своих абонентов о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о правилах поведения населения в случае ведения военных действий или вследствие этих военных действий, - пояснил «Известиям» представитель Tele2 Константин Прокшин. - Подобное информирование абонентов возможно на всей территории страны, где Tele2 оказывает услуги связи. Выборка номеров мобильных телефонов для рассылки сообщений формируется исходя из масштабов чрезвычайной ситуации. Также учитывается местонахождение зарегистрированного в сети абонента - он получает SMS, если находится на территории чрезвычайной ситуации или в зоне ее вероятного возникновения.

По словам гендиректора аналитической компании Telecom Daily Дениса Кускова, сегодня оповещения о ЧС получают не все абоненты. Он отметил, что операторы связи должны еще заключить договора с региональными МЧС, и если этого не происходит, то подобные сообщения не доходят до всех абонентов.

- Известно, что с такими проблемами сталкивались абоненты Москвы и Санкт-Петербурга, - отмечает Кусков. - Если оповещение будет происходить через соцсети, то эффективность сообщения будет увеличена. Push-уведомления в отличие от SMS обращают на себя внимание. Не во всех моделях телефона видно пришедшее SMS в нотификациях.

Директор по внешним коммуникациям Rambler & Co. заметил, что у «ВКонтакте» большое количество пользователей и в путешествиях люди не всегда пользуются своей SIM-картой, а вот приложение соцсети установлено, а значит, они получат информацию о происшествии.

- Лишний канал связи никогда не будет лишним, - резюмировал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: соцсеть  МЧС  мессенджер  push-уведомление  вконтакте 



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