Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МЧС оповестит пользователей "ВКонтакте" о ЧС
Пользователи, находящиеся в зоне бедствия, будут получать предупреждение об опасности - push-уведомление от имени официального сообщества МЧС в соцсети, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
«ВКонтакте» совместно с МЧС готовит систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, знакомых с планами соцсети. Комментария от МЧС не поступало.
- Мы действительно ведем переговоры с МЧС о введении оповещения пользователей при экстренных ситуациях, - сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
Источник «Известий» сообщил, что «ВКонтакте» и МЧС планируют подписать документ по стратегическому партнерству. В соцсети рассматривают несколько разных способов взаимодействия с МЧС. Первый - дать возможность оповещать пользователей соцсети, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. Их будут определять по IP или по геотаргетингу, если эта функция включена в настройках. Таким пользователям на мобильный телефон будет приходить push-уведомление.
Если же пользователи захотят получать извещения от МЧС о различных проблемах, например о возможных погодных катаклизмах или о штормовых предупреждениях, то им придется подписаться на официальную группу МЧС во «ВКонтакте». Подобную информацию пользователи будут получать через личные сообщения. Для этого МЧС, скорее всего, подключит к своей группе автоматизированную систему - бот, который сможет работать с подписчиками группы МЧС и также в зависимости от местонахождения рассылать им уведомления.
Источник «Известий» отметил, что в отличие от SMS операторов связи через текстовые оповещения соцсети можно будет отправить больше информации. Это могут быть подробные инструкции о том, как действовать в текущей ситуации, кому звонить, к кому обращаться и т.д.
- Рассматриваются различные механики, в частности вариант, когда пользователи, находящиеся в зоне бедствия, будут получать push-уведомление от имени официального сообщества МЧС «ВКонтакте» с предупреждением об опасности, - сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
Система оповещения пользователей, оказавшихся в трудной ситуации, уже была применена соцсетью во время эвакуации граждан России из Египта в ноябре 2015 года. Всем пользователям «ВКонтакте», находившимся в этой стране, были отправлены адреса и телефоны специалистов, которые могут помочь на местах, а также расписание вылета самолетов.
Свою систему оповещения населения о ЧС тестирует и соцсеть «Одноклассники».
- Впервые система была введена в дни терактов в Париже для пользователей, которые живут во Франции, - это были оповещения с телефонами экстренных служб и каналами связи, - рассказали в пресс-службе «Одноклассников». - Позднее МЧС с помощью официальной группы и технологии таргетирования «Одноклассников» дважды уведомляло пользователей о ЧС: о терактах в Бельгии и наводнении в Вологодской области. Уведомления таргетировались по географии на тех, кто указывал место ЧС в своем профиле или находился на месте событий.
Сегодня оповещением населения в случае ЧС в обязательном порядке занимаются все операторы связи. Взаимодействие со структурами МЧС по вопросам возникновения или угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляется согласно имеющемуся регламенту - постановлению правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 140 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения».
- По обращению МЧС Tele2 обязана оповестить своих абонентов о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о правилах поведения населения в случае ведения военных действий или вследствие этих военных действий, - пояснил «Известиям» представитель Tele2 Константин Прокшин. - Подобное информирование абонентов возможно на всей территории страны, где Tele2 оказывает услуги связи. Выборка номеров мобильных телефонов для рассылки сообщений формируется исходя из масштабов чрезвычайной ситуации. Также учитывается местонахождение зарегистрированного в сети абонента - он получает SMS, если находится на территории чрезвычайной ситуации или в зоне ее вероятного возникновения.
По словам гендиректора аналитической компании Telecom Daily Дениса Кускова, сегодня оповещения о ЧС получают не все абоненты. Он отметил, что операторы связи должны еще заключить договора с региональными МЧС, и если этого не происходит, то подобные сообщения не доходят до всех абонентов.
- Известно, что с такими проблемами сталкивались абоненты Москвы и Санкт-Петербурга, - отмечает Кусков. - Если оповещение будет происходить через соцсети, то эффективность сообщения будет увеличена. Push-уведомления в отличие от SMS обращают на себя внимание. Не во всех моделях телефона видно пришедшее SMS в нотификациях.
Директор по внешним коммуникациям Rambler & Co. заметил, что у «ВКонтакте» большое количество пользователей и в путешествиях люди не всегда пользуются своей SIM-картой, а вот приложение соцсети установлено, а значит, они получат информацию о происшествии.
- Лишний канал связи никогда не будет лишним, - резюмировал он.
Новости тематики
- Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- "ГПМ Матч" и "Ростелеком" открыли телеканал "Матч! Ультра"
- Чиновников будут уволять за использование WhatsApp, Viber и Telegram
- ФСБ будет расшифровывать весь интернет-трафик россиян
- "Фейсбук" окончательно обнаглел
- За оскорбление в соцсетях будут жестко наказывать
- Роскомнадзор просит помочь защитить детей от запрещенной информации
- "Почта России" доставила письмо, которое шло 40 лет
- МЧС оповестит пользователей "ВКонтакте" о ЧС
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Власти в пенсионной реформе решили немного сдать назад
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"