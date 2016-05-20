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Зэкам создадут человеческие условия
С 2017 по 2020 год в России будут построены новые, а также реконструированы в соответствии с международными стандартами старые СИЗО, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
То же самое коснется и исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений (больниц, лечебных корпусов, медицинских частей, здравпунктов), пишут «Известия».
Всё это делается в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы, рассчитанной до 2020 года и призванной привести условия содержания в СИЗО, колониях и тюрьмах в соответствие с законодательством РФ и международными стандартами. Общественное обсуждение документа продлится до 26 июня, а к сентябрю уже должен быть готов проект постановления правительства.
Сейчас в России в местах лишения свободы находится около 650 тыс. человек, по этому показателю мы занимаем второе место в мире после США. На каждые 100 тыс. граждан России приходится больше 460 заключенных. По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), в столичных СИЗО содержатся почти 12 тыс. человек, что на 47% превышает лимит следственных изоляторов.
Переполненность СИЗО вынудила ФСИН направить в январе в Министерство юстиции поправки к закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Проект документа предусматривал, что суд при выборе меры пресечения обязан учитывать наличие свободных мест в изоляторах.
Но даже если к 2020 году ФСИН удастся значительно улучшить условия содержания в СИЗО, колониях и тюрьмах, это не решит одну из главных проблем нашей уголовно-исполнительной системы — социальную реабилитацию и адаптацию тех, кто выходит на свободу.
— Я только вчера вернулась из Самары, где мы открывали реабилитационный центр в женской колонии, — рассказала «Известиям» член СПЧ, президент Межрегионального благотворительного фонда помощи заключенным Мария Каннабих. — Эти реабилитационные центры уже не диковинка, совместно с ФСИН мы уже открыли 12 таких центров в колониях.
По словам Каннабих, человек выходит из заключения совершенно другим.
— Они меняются, потому что работа всей системы исполнения наказания настроена на то, чтобы человека сломать. Это — исполнение наказания. А центры, которые мы создаем, за шесть месяцев до освобождения должны начать потихонечку возвращать этих людей к обычной жизни, — говорит правозащитница. — Особенно это касается женщин. Они рассказывают, что, когда возвращаются в нормальную жизнь, им тяжело и страшно — другие люди, другие машины, другая одежда… И им нужна помощь, чтобы научиться жить в новой для них системе.
С заключенными, которые заканчивают отбывать свой срок, должны работать не только психологи, но и социальные работники, которых в колониях катастрофически не хватает. Очень часто на 1 тыс. заключенных приходится один-два соцработника. А ведь именно они должны помогать вернуть ребенка, который находится в детдоме, либо наладить отношения с родственниками.
— Это очень важно. Потому что часто бывшие заключенные выходят из колонии или тюрьмы в пустоту. У них нет ни жилья, ни работы, они нередко больны, им необходимо лечение. Этими людьми надо заниматься, — говорит Мария Каннабих. — И это нужно не только им, но и всем нам. Потому что все мы заинтересованы в том, чтобы они не совершали новых преступлений.
Решить эту проблему мог бы закон о социальной реабилитации и адаптации. Однако финансовый блок правительства утверждает, что денег на это нет.
— Законопроект готов. Я говорила об этом со многими высокопоставленными чиновниками. В том числе с министром юстиции. Но пока ничего не сдвинулось с места. Такой закон — дорогое удовольствие, — говорит Каннабих. — Но надо понимать, что это вопрос нашей общей безопасности. Людям, вышедшим из колонии, терять нечего. Они уже сидели, всё видели. Смертной казни у нас, слава богу, нет. Вот и всё. Можно и избить, и украсть.
Помимо закона о социальной реабилитации и адаптации необходимо ввести квотирование на предприятиях, убеждены правозащитники, чтобы каждый завод или фабрика брали на работу бывших заключенных.
Напомним, что в Приморском крае уже не раз предпринимались попытки вынести за пределы центральной части города владивостокское СИЗО, которое уже давно физически и морально устарело, а, кроме того, мешает развитию этой части города. Пару лет назад решение о переезде было принято, однако начались украинсукие события, а за ними грянул и затяжной экономический кризис. Реализацию проекта пришлось заморозить на неопределенный срок...
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