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В России аборты могут повесить на отцов

20 Мая 2015, 17:59 | В России

Депутат нижней палаты парламента Алексей ЛЫСЯКОВ решил защитить права женщин и подготовил поправки в ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и КоАП. Согласно законопроекту, расходы на прерывание беременности женщины должен нести отец ребенка.

Так, ст. 56 будет дополнена новой ч. 9: «Расходы, связанные с искусственным прерыванием беременности, кроме случаев проведения искусственного прерывания беременности при наличии медицинских показаний, взыскиваются с отца ребенка. Порядок и размеры возмещения указанных расходов устанавливаются правительством Российской Федерации».

Неисполнение грозит арестом на 15 суток или работами до 100 часов. Эта поправка вносится в статью 6.32 КоАП.

Депутат уверен, что за уклонение от возмещения расходов, связанных с искусственным прерыванием беременности, отец ребенка должен нести наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов либо в виде административного ареста на срок до 15 суток. Кроме наказания, нерадивый родитель обязан будет оплатить госпошлину на аборт.

Если парламент поддержит инициативу, то закон вступит в силу с 1 января 2016 года.

Как утверждает Алексей Лысяков, законопроект был разработан в целях сокращения числа абортов в стране, ограждения женщины от насилия из-за недостаточной материальной обеспеченности, усиления ответственности отца за сохранение здоровья матери и жизни ребенка.

- За безответственность мужчин вынуждено расплачиваться и российское общество, - возмущен парламентарий.

По данным социологических опросов, основная причина абортов - недостаточное материальное обеспечение женщины, отсутствие поддержки со стороны отца будущего ребенка. В результате вся ответственность и за принятие решения об аборте, и за его последствия ложатся на женщин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: аборты  Россия  дети  право  законопроекты  семья  здоровье  здравоохранение 



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Комментарии

  • Псевдоним19:11, 20.05.2015#

    Большенство семей хотели бы иметь и двое и трое и больше детей, но с такой"соц. защитой" не потянуть и одного!

  • классик03:45, 21.05.2015#

    А зачем плодить рабов для Путлера и его команды ???

  • Эмбрион05:17, 21.05.2015#

    Главное - родиться!! А потом разберемся как жизнь прожить.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј17:16, 24.05.2015#

    Ну да!!!!!!! НИЩЕТУ ПЛОДИТЬ????????????

  • Ваал-Фегор22:42, 23.05.2015#

    а что ? надо плодить для команды яйценюха или обамезьяны. . . для себя троих завёл и пока не жалею(младшему 10 лет)

  • Большой брат09:58, 21.05.2015#

    Не раздвигайте перед кем попало! башкой думайте, дуры!

  • нн10:05, 21.05.2015#

    иногда так бывает, что аборт это не избавление от ребенка, а неудачная беременность - выход в обоих случаях один!!!

  • нн10:02, 21.05.2015#

    в этом деле ответственность должны все нести!! особенно доктора, которые предлагают бесплатное прерывание самым ужасным способом!! не хочешь - плати!!! "привет" гинекологам ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА!!

  • Псевдоним10:45, 21.05.2015#

    У женщин в России по факту не ограниченные права. А вот обязанностей нет, об ответственности уже и не говорю. Наглядный пример это статистика убийств детей в России. 90% детей гибнет от рук собственных матерей, остальные 10% приходится на маньяков и пьяных отцов. Сейчас самое актуальное это ограничение прав женщин а не их расширение

  • Реалист13:36, 21.05.2015#

    Интересно, как будет юридически выглядеть процедура определения ОТЦА плода? И второе - раз отец оплачивает аборт, то именно он и должен ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ по данному вопросу, а не узнавать об этом последним.

  • КО10:48, 25.05.2015#

    Принимать решение должна та, кому за счёт ресурсов собственного организма 9 месяцев этот плод носить, потом, рискуя здоровьем, рожать, а после ещё лет 20 растить и воспитывать, зачастую жертвуя возможностью построить карьеру и получать нормальную зарплату. Вот когда все эти расходы (не деньгами, а собственным здоровьем, нервами и жизненными перспективами) будут лежать на отце - тогда он и будет иметь право принимать решение, рожать или нет.

  • РіРѕСЃС‚СЊ21:37, 23.05.2015#

    Позвольте женщинам самим решать подобные вопросы. При таком положении маргиналы будут плодиться без ограничения. А средне статистическая семья будет искать выход из положения. Если бы социально семьи были защищены, то не пришлось бы принимать такие законы, которые идут только во вред. . .

  • Вася Кот16:20, 24.05.2015#

    Надо запомнить фамилию этого "депутата" и использовать её во все тяжкие, с регистрациями на голубых сайтах и распространениями противозаконного контента. Пусть ощутит любовь народа, полупарень.

  • Псевдоним16:22, 24.05.2015#

    Может депутат ЛЫСЯКОВ скажет, как он отца ребенка собрался определять?

  • vodogon16:49, 24.05.2015#

    Пока люди не будут иметь возможности купить жильё не за миллионы и миллионы, а за реальную стоимость и без грабительских ипотечных процентов ничто в данной проблеме не изменится. Мы с женой хотели иметь четверых, но проблема с жильем, и теперь не знаем как помочь детям всего двоим. Выход один:нам на кладбище, а им квартиру пополам. Заработать на жилье реально невозможно, не все удачливые бизнесмены и топ-менеджеры, а обычные , хоть и высококвалифицированные специалисты за свою жизнь не соберут столько!Так что квартирный вопрос единственное препятствие, будет жилье, будут и дети, которым будет где жить!!!

  • Пенсионерка 17:09, 24.05.2015#

    С принятием такого закона пострадают женщины из неблагополучных и малообеспеченных семей, они и так задерганы бытом и неустроенностью, и не секрет, что и в 21 веке проблема для них это предохранение, иначе бы не рожали одного за другим не имея элементарных условий для нормального проживания, их дети позже проецируют строя свою взрослую жизнь. Рождаемость таким образом не поднимешь, будут лишь отказники , подпольные аборты, и поломанные судьбы. Принимая такой закон, мы копируем времена пятидесятых годов прошлого столетия(один в один).

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