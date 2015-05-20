В России аборты могут повесить на отцов

Депутат нижней палаты парламента Алексей ЛЫСЯКОВ решил защитить права женщин и подготовил поправки в ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и КоАП. Согласно законопроекту, расходы на прерывание беременности женщины должен нести отец ребенка.

Так, ст. 56 будет дополнена новой ч. 9: «Расходы, связанные с искусственным прерыванием беременности, кроме случаев проведения искусственного прерывания беременности при наличии медицинских показаний, взыскиваются с отца ребенка. Порядок и размеры возмещения указанных расходов устанавливаются правительством Российской Федерации».

Неисполнение грозит арестом на 15 суток или работами до 100 часов. Эта поправка вносится в статью 6.32 КоАП.

Депутат уверен, что за уклонение от возмещения расходов, связанных с искусственным прерыванием беременности, отец ребенка должен нести наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов либо в виде административного ареста на срок до 15 суток. Кроме наказания, нерадивый родитель обязан будет оплатить госпошлину на аборт.

Если парламент поддержит инициативу, то закон вступит в силу с 1 января 2016 года.

Как утверждает Алексей Лысяков, законопроект был разработан в целях сокращения числа абортов в стране, ограждения женщины от насилия из-за недостаточной материальной обеспеченности, усиления ответственности отца за сохранение здоровья матери и жизни ребенка.

- За безответственность мужчин вынуждено расплачиваться и российское общество, - возмущен парламентарий.

По данным социологических опросов, основная причина абортов - недостаточное материальное обеспечение женщины, отсутствие поддержки со стороны отца будущего ребенка. В результате вся ответственность и за принятие решения об аборте, и за его последствия ложатся на женщин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.