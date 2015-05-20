Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России аборты могут повесить на отцов
Депутат нижней палаты парламента Алексей ЛЫСЯКОВ решил защитить права женщин и подготовил поправки в ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и КоАП. Согласно законопроекту, расходы на прерывание беременности женщины должен нести отец ребенка.
Так, ст. 56 будет дополнена новой ч. 9: «Расходы, связанные с искусственным прерыванием беременности, кроме случаев проведения искусственного прерывания беременности при наличии медицинских показаний, взыскиваются с отца ребенка. Порядок и размеры возмещения указанных расходов устанавливаются правительством Российской Федерации».
Неисполнение грозит арестом на 15 суток или работами до 100 часов. Эта поправка вносится в статью 6.32 КоАП.
Депутат уверен, что за уклонение от возмещения расходов, связанных с искусственным прерыванием беременности, отец ребенка должен нести наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов либо в виде административного ареста на срок до 15 суток. Кроме наказания, нерадивый родитель обязан будет оплатить госпошлину на аборт.
Если парламент поддержит инициативу, то закон вступит в силу с 1 января 2016 года.
Как утверждает Алексей Лысяков, законопроект был разработан в целях сокращения числа абортов в стране, ограждения женщины от насилия из-за недостаточной материальной обеспеченности, усиления ответственности отца за сохранение здоровья матери и жизни ребенка.
- За безответственность мужчин вынуждено расплачиваться и российское общество, - возмущен парламентарий.
По данным социологических опросов, основная причина абортов - недостаточное материальное обеспечение женщины, отсутствие поддержки со стороны отца будущего ребенка. В результате вся ответственность и за принятие решения об аборте, и за его последствия ложатся на женщин.
Новости тематики
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют быть точнее
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут с денежной добычей
- Бизнес-гороскоп: Весам придется всю неделю всё взвешивать
- "Дети - это не моя тема"
Новости раздела
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- "ГПМ Матч" и "Ростелеком" открыли телеканал "Матч! Ультра"
Комментарии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоним10:45, 21.05.2015#
У женщин в России по факту не ограниченные права. А вот обязанностей нет, об ответственности уже и не говорю. Наглядный пример это статистика убийств детей в России. 90% детей гибнет от рук собственных матерей, остальные 10% приходится на маньяков и пьяных отцов. Сейчас самое актуальное это ограничение прав женщин а не их расширение
-
-
КО10:48, 25.05.2015#
Принимать решение должна та, кому за счёт ресурсов собственного организма 9 месяцев этот плод носить, потом, рискуя здоровьем, рожать, а после ещё лет 20 растить и воспитывать, зачастую жертвуя возможностью построить карьеру и получать нормальную зарплату. Вот когда все эти расходы (не деньгами, а собственным здоровьем, нервами и жизненными перспективами) будут лежать на отце - тогда он и будет иметь право принимать решение, рожать или нет.
-
РіРѕСЃС‚СЊ21:37, 23.05.2015#
Позвольте женщинам самим решать подобные вопросы. При таком положении маргиналы будут плодиться без ограничения. А средне статистическая семья будет искать выход из положения. Если бы социально семьи были защищены, то не пришлось бы принимать такие законы, которые идут только во вред. . .
-
-
-
vodogon16:49, 24.05.2015#
Пока люди не будут иметь возможности купить жильё не за миллионы и миллионы, а за реальную стоимость и без грабительских ипотечных процентов ничто в данной проблеме не изменится. Мы с женой хотели иметь четверых, но проблема с жильем, и теперь не знаем как помочь детям всего двоим. Выход один:нам на кладбище, а им квартиру пополам. Заработать на жилье реально невозможно, не все удачливые бизнесмены и топ-менеджеры, а обычные , хоть и высококвалифицированные специалисты за свою жизнь не соберут столько!Так что квартирный вопрос единственное препятствие, будет жилье, будут и дети, которым будет где жить!!!
-
Пенсионерка 17:09, 24.05.2015#
С принятием такого закона пострадают женщины из неблагополучных и малообеспеченных семей, они и так задерганы бытом и неустроенностью, и не секрет, что и в 21 веке проблема для них это предохранение, иначе бы не рожали одного за другим не имея элементарных условий для нормального проживания, их дети позже проецируют строя свою взрослую жизнь. Рождаемость таким образом не поднимешь, будут лишь отказники , подпольные аборты, и поломанные судьбы. Принимая такой закон, мы копируем времена пятидесятых годов прошлого столетия(один в один).
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
Большенство семей хотели бы иметь и двое и трое и больше детей, но с такой"соц. защитой" не потянуть и одного!