Заявление в ЗАГС можно будет подавать за год до свадьбы

Это делается вовсе не для того, чтобы «проверить чувства»

Россияне смогут подавать заявление в загс за год до предполагаемой даты заключения брака, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Соответствующий законопроект подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, курирующее портал госуслуг, через который подается значительная часть заявлений о вступлении в брак. Поправки (есть в распоряжении «Известий») предлагается внести в Семейный кодекс РФ и закон «Об актах гражданского состояния».

Сейчас заявление подается, как правило, за месяц-два до даты заключения брака, но из-за большого количества желающих назначить день бракосочетания на знаменательную дату это удается не всем. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства намерен поддержать документ, следует из повестки его заседания 23 апреля. Эксперты полагают, что документ не только разгрузит загсы, но и позволит россиянам сэкономить на зарубежных турах, если они хотят провести церемонию в другой стране.

Сейчас необходимо подать заявление в загс минимум за месяц до даты регистрации. Однако если сделать это через сайт госуслуг, время от момента подачи заявления до проведения самой процедуры регистрации может составлять от одного до шести месяцев.

Законопроект предлагает дать гражданам возможность подавать заявление за год. Нынешняя система неудобна ни загсам, ни самим гражданам, говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», сказано в документе. Из-за большого числа желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты в действующей норме имеется и коррупциогенная составляющая, полагают авторы документа. Поправки помогут устранить эти негативные факторы, считают они.

Ранее сайт Управления ЗАГС города Москвы обновил информацию о наиболее популярных датах свадеб, отметив, что граждане традиционно выбирают для регистрации праздники или необычные даты. В 2017 году самой популярной стала Красная горка — в этот день свадьбы сыграли более двух тысяч пар. На втором месте оказался День города (1900 пар). На третьем месте по числу заключенных браков — День матери (1300 пар). Почти вдвое меньше свадеб пришлось на День Петра и Февронии (около тысячи пар) и День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (929). День святого Валентина в качестве торжественной даты выбрали 340 пар.

По всей видимости, правительство хочет закрепить возможность подачи заявления заранее, учитывая загруженность загсов, считает зампредседателя совета «Исследовательский центр частного права при Президенте РФ» Лидия Михеева.

— По действующему закону это нужно делать за месяц до свадьбы, но нередко люди хотели бы спланировать это событие пораньше. Если цель проекта только в этом, то никаких возражений не может быть, — сказала она.

По словам Лидии Михеевой, если люди за год передумают, они могут просто не приходить в загс, и тогда свадьба не состоится.

Возможность запланировать точную дату регистрации брака заранее понравится россиянам, которые хотят провести церемонию в других странах. Свадебные туры набирают популярность с каждым годом, отметила генеральный директор компании «Свадьба-Тур» Ирина Малыгина.

— Некоторые настроены на официальную свадьбу и венчание за рубежом, но многие просят организовать им символическую церемонию — то есть официально брак регистрируется в ближайшем паспортном столе, а само торжество проходит, например, на берегу океана или в другом романтичном месте, — пояснила она.

При этом за счет раннего бронирования отеля и перелета — особенно если молодожены едут на церемонию с гостями — получится существенная экономия, подчеркнула Ирина Малыгина.

Пик свадебных туров приходится на июнь. Наибольшей популярностью пользуются направления с райскими пляжами, однако многие выбирают и экскурсионные маршруты Европы, пояснил генеральный директор сервиса Travelata Алексей Зарецкий.

— Часто в путешествия сразу после свадьбы отправляются пары, которые предпочитают сэкономить на лимузине и праздничном застолье, потратив деньги на теплых курортах, в необычной обстановке. Например, на Шри-Ланке можно устроить свадьбу с путешествием на украшенном цветами слоне и роскошным ужином на вилле с видом на океан. На Мальдивах жениха и невесту расписывают в беседке, в их честь музыканты трубят в морские раковины. Жених и невеста должны посадить кокосовое дерево. Можно, кстати, сыграть свадьбу символически — например, провести древний свадебный обряд племени майя. В Доминикане можно пожениться на воздушном шаре, — рассказал он.

По словам эксперта, ранее бронирование позволит существенно сэкономить: к лету туры всегда дорожают, а ближе к сезону их могут раскупить, поэтому планировать свадебные путешествия не менее чем за год — очень важно для молодоженов.