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У россиян появится еще один выходной
Депутаты Госдумы предлагают сделать понедельник, следующий за праздником Пасхи, нерабочим днем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Соответствующий законопроект сегодня опубликован на сайте Государственной думы.
Авторы законопроекта напоминают, что регионы имеют право устанавливать дополнительные праздничные дни. Например, дополнительные выходные в день мусульманских религиозных праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам есть в Татарстане, Башкортостане, Крыму. Новый праздничный день для всей страны, по замыслу парламентариев, может называться Светлым пасхальным понедельником.
По данным экспертов, Пасху отмечают 85 процентов россиян. При этом более 10 процентов соблюдают все предписания самого строгого в году поста. "Введение праздника Светлого пасхального понедельника позволит не только создать условия для удовлетворения религиозных чувств и потребностей верующих граждан, но высвободит время для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых в весенний период. Следует отметить, что во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за днем Воскресения Христова, является выходным днем", - отмечается в пояснительной записке.
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Они там обалдели? Им праздников мало? Надо половину существующих отменить, а они опять за старое взялись!!!