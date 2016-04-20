С 1 января 2017 года в России будут менять паспорта

Инфраструктура, созданная под так и не ставшие популярными универсальные электронные карты (УЭК), будет использоваться для доступа к госуслугам с помощью электронного паспорта, массовая выдача которого начнется с 1 января 2017 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По нему, соответственно, пишут «Известия», будет осуществляться идентификация россиян. Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития. Тогда будет прекращена эмиссия универсальных карт. В Сбербанке «Известиям» рассказали, что на текущий момент выпущено 650 тыс. УЭК, срок действия ряда карт заканчивается через пять лет. Соответственно, все наработки в рамках проекта будут действовать для карт УЭК до 2021 года. У электронного паспорта не будет банковского приложения, поэтому после остановки эмиссии УЭК у национальных карт «Мир» фактически не будет отечественного аналога.

Электронный паспорт заменит УЭК с 1 января 2017 года — в соответствии с законопроектом Минэкономразвития. На него будут нанесены паспортные данные (ФИО и фото владельца, пол, дата и место рождения, дата оформления и номер удостоверения личности). По желанию владельца, на электронном ID будут также записаны его ИНН, номер карты пенсионного страхования, банковский чип, электронная подпись. Для нового документа будет использована инфраструктура УЭК.

— В соответствии с поручениями правительства при проектировании инфраструктуры применения нового удостоверения личности необходимо обеспечить его совместимость с инфраструктурой применения УЭК для оказания государственных и муниципальных услуг, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. — В соответствии с распоряжением правительства от 26 сентября 2013 года № 1742-р ОАО «УЭК» становится организацией, ответственной за обеспечение совместимости инфраструктуры применения удостоверения личности в качестве средства идентификации, аутентификации и авторизации в инфраструктуре по обслуживанию УЭК.

В Минэкономразвития также уточнили, что пока у электронного паспорта не будет банковского приложения.

— В соответствии с Концепцией введения в России удостоверения личности гражданина РФ (утвержденной распоряжением правительства от 19 сентября 2013 года № 1699-р), оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, как основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории страны, банковское приложение, размещенное непосредственно на удостоверении личности нового поколения, не предусмотрено, — сказали в Минэкономике.

Официальные представители Сбербанка, в свою очередь, отметили, что созданная инфраструктура будет использована для УЭК, срок годности которых еще не истек, — для последних выданных УЭК это будет еще пять лет и в случае принятия соответствующего решения по электронному удостоверению личности гражданина.

— В настоящее время изготовлено более 650 тыс. УЭК, — указали в пресс-службе госбанка. — Мы считаем этот объем эмиссии достаточным для сложившегося уровня развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в России, усугубляемого возникшими дефицитами бюджетов субъектов страны. Сейчас процессом внедрения электронного паспорта занимается ФМС, а карту «Мир» развивает НСПК, подконтрольная ЦБ.

Официальные представители Сбербанка уточнили, что в регионах, где организована система безналичной оплаты проезда с использованием УЭК, сохранится весь ранее доступный в этой части функционал карт УЭК.

— Граждане смогут по прежнему использовать карту УЭК в качестве носителя для оплаты проезда, — указали в госбанке.

Ранее предполагалось, что электронный паспорт (их массовая выдача запланирована c 1 января 2017 года) станет продолжением проекта Универсальной электронной карты. Но правительство не поддержало эту идею. УЭК также рассматривалась как альтернатива картам «Мир» — ЦБ не захотел создавать национальный «пластик» на базе УЭК, приняв решение строить национальную платежную систему с нуля. По сведениям ЦБ, в 2016 году будет эмитировано несколько сотен тысяч карт «Мир». Инвестиции в проект УЭК не раскрывались, эксперты оценивали их на уровне 130–150 млрд рублей. Минэкономразвития собиралось потратить 20 млн рублей только на то, чтобы выяснить, опасаются ли россияне внедрения УЭК.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Закон о внедрении универсальной электронной карты был принят в 2010 году (предполагалось, что уже в 2014 году она будет выпущена для каждого россиянина), тогда же было создано ОАО «УЭК» — как оператор новой системы. Его акционерами являются Сбербанк (45,05%), Сбербанк КИБ (24,57%), банки «Ак Барс» и «Уралсиб» (по 12,8%) и «РТИ Микроэлектроника» (4,78%). Помимо акционеров, в системе УЭК участвуют еще около двух десятков банков, УЭК принимаются во всей инфраструктуре банков — участников системы, это около 2/3 всех банкоматов в России и около 40% эквайринговой сети банков в торговых сетях.