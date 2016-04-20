В России создано приложение, преобразующее мысли в музыку

Уже в ближайшее время станет ненужной и компьютерная мышь

Петербургские компании «Нейроматикс» и Synergetic Lab представили приложение, преобразовывающее мысли в музыку, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Программа, названная DoReMind, станет доступна в онлайн-магазинах MindTecStore и NeuroSky. Это будет первое российское приложение, созданное для устройств с нейроинтерфейсами, пишут «Известия».

— Приложение разработано под интерфейс американской компании NeuroSky, это сейчас наиболее распространенная в мире потребительская платформа с нейроинтерфейсом, — рассказал Владимир Статут, генеральный директор компании «Нейроматикс». — Для этой платформы все желающие могут делать приложения, у NeuroSky есть свой онлайновый магазин, там сейчас порядка 200 продуктов. Также DoReMind будет доступна в онлайн-магазине наших немецких партнеров. Для нас это первый выход на формирующийся рынок, по сути проба пера.

Платформа NeuroSky функционирует таким образом: пользователь надевает головную гарнитуру MindWaveMobile, которая через Bluetooth подключается к компьютеру или мобильному устройству. Гарнитура регистрирует текущие процессы ментальной активности и в зависимости от поставленной задачи отображает их на внешние устройства либо же преобразует в команды.

— Пользователь DoReMind может выбрать набор звуков, который будет отображать его мысли, длительность нот и один из двух режимов: «внимание» или «медитация», — поясняет Статут. — Предусмотрен также и автоматический выбор режима. Если у вас в конкретный момент превалируют ритмы мозга, связанные со вниманием, то вам лучше строить музыку в этом режиме. В любом случае выбирать будет сам пользователь. Он сможет записывать музыку и автоматически привязывать к дате создания.

Тестирование DoReMind показывает, что мелодии на выходе получаются несложными, похожими на фоновый звукоряд для медитативных практик или йоги. Владимир Статут отмечает, что для петербургских разработчиков это «проба пера», цель которой — увидеть путь для дальнейшего развития. Больших денег на приложениях с нейроинтерфейсами пока заработать невозможно — сейчас это еще малопопулярная среда.

В то же время создание нейроинтерфейсов в последние годы стало отдельным направлением развития систем управления техникой. Разработке нейроинтерфейсов большое внимание уделяют военные, которые видят перспективы применения непосредственно на поле боя, когда руки у бойца заняты оружием. Одну из подобных разработок — создание дрона, управляемого силой мысли, — профинансировал российский Фонд перспективных исследований, поддерживающий прикладные исследовательские программы в интересах обеспечения обороны.

По прогнозам экспертов группы NeuroNet (создана в рамках президентской программы «Национальная технологическая инициатива»), к 2035 году мировой рынок нейротехнологий достигнет объема $1 трлн. Такой уровень будет достигнут благодаря массовому использованию искусственных органов, таких как ухо или глаз (от сегодняшних протезов и слуховых аппаратов их будет отличать прямое управление центральной нервной системой), развитию нейроморфных компьютеров и интерфейса для нейроуправления бытовым пространством.

Эксперты NeuroNet исходят из того, что в 30-х годах нынешнего века случится нейротехнологическая революция, характеризуемая массовым появлением новых интерфейсов и технологий.

— Маркерами нейротехнологической революции логично считать появление у нас наряду с мышкой и клавиатурой массовых нейроинтерфейсов для связи с компьютером и вообще с техносферой, — говорит Андрей Иващенко, председатель совета директоров группы компаний «ХимРар», возглавляющий рабочую группу NeuroNet. — Когда такие интерфейсы станут массовыми и повседневными, это будет означать, что нейротехнологическая революция случилась. Появится реальный гибридный человеко-машинный мозг.