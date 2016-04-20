Путина выдвигают в президенты Европы

Основатель "Формулы-1", глава Formula One Management и Formula One Administration, один из самых богатых людей в Великобритании Берни Экклстоун заявил, что хотел бы видеть российского президента Владимира Путина лидером Европы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Он должен управлять Европой", - сказал Экклстоун, выступая на конференции Advertising Week Europe в Лондоне, сообщает сайт «Утро.Ru» со ссылкой на Business Insider.

Также он высказался за выход Великобритании из Евросоюза. По его словам, членство в ЕС не приносит британцам никаких экономических выгод. Впрочем, сам он, вероятно, участвовать в референдуме, который состоится 23 июня, не будет.

"Нам следует избавиться от Брюсселя, а во главе должен стоять Путин. Он делает то, что говорит, он доводит дело до конца", - резюмировал основатель "Формулы-1".

Экклстоун не первый раз говорит о своем уважении и симпатии к Путину. В интервью, приуроченном к 85-летию Экклстоуна в октябре 2015 года, ему задали вопрос, кто вдохновляет президента "Формулы-1". Тогда он ответил: "Возможно, господин Феррари или Колин Чепмен. Такой тип людей. А господин Путин тратит время в России – ему нужно руководить Европой целиком. Потому что никто больше не сможет этого!"

Напомним, что следующая гонка чемпионата мира в классе "Формулы-1" пройдет на автодроме "Сочи" в России. Квалификационные заезды начинаются 30 апреля. В предыдущей, которая прошла в Китае, третью позицию завоевал россиянин Даниил Квят. Этот подиум стал вторым в карьере 21-летнего спортсмена.