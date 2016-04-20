www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.29 р. 100 JPY: 59.68 р.
EUR: 76.83 р. 10 CNY: 97.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Путина выдвигают в президенты Европы

20 Апреля 2016, 09:32 | В России

Основатель "Формулы-1", глава Formula One Management и Formula One Administration, один из самых богатых людей в Великобритании Берни Экклстоун заявил, что хотел бы видеть российского президента Владимира Путина лидером Европы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Он должен управлять Европой", - сказал Экклстоун, выступая на конференции Advertising Week Europe в Лондоне, сообщает сайт «Утро.Ru» со ссылкой на Business Insider.

Также он высказался за выход Великобритании из Евросоюза. По его словам, членство в ЕС не приносит британцам никаких экономических выгод. Впрочем, сам он, вероятно, участвовать в референдуме, который состоится 23 июня, не будет.

"Нам следует избавиться от Брюсселя, а во главе должен стоять Путин. Он делает то, что говорит, он доводит дело до конца", - резюмировал основатель "Формулы-1".

Экклстоун не первый раз говорит о своем уважении и симпатии к Путину. В интервью, приуроченном к 85-летию Экклстоуна в октябре 2015 года, ему задали вопрос, кто вдохновляет президента "Формулы-1". Тогда он ответил: "Возможно, господин Феррари или Колин Чепмен. Такой тип людей. А господин Путин тратит время в России – ему нужно руководить Европой целиком. Потому что никто больше не сможет этого!"

Напомним, что следующая гонка чемпионата мира в классе "Формулы-1" пройдет на автодроме "Сочи" в России. Квалификационные заезды начинаются 30 апреля. В предыдущей, которая прошла в Китае, третью позицию завоевал россиянин Даниил Квят. Этот подиум стал вторым в карьере 21-летнего спортсмена.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: политика  президент рф  Евросоюз  Путин  формула-1 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Мацумото10:19, 20.04.2016#

    А че ни президентом Мира? Сразу на трон Антихриста.

  • Псевдоним10:20, 20.04.2016#

    У него есть своя армия шестерок и политических проституток, они его и выдвигают

  • vasya11:13, 20.04.2016#

    Как то мелко, господина ПэЖэ всего навсего на какую-то Европу президентом. . . :( При таком даровании великого руководителя, минимум президентом галактики Кин-Дза-Дза.

  • 5555518:55, 21.04.2016#

    Забрали бы его на другой континент - в Президенты Америки !!Народ-бы бухал полгода на такой радости )))

  • Ванга19:01, 21.04.2016#

    Он бы там за 3 года довел штаты до уровня Зимбабве )

  • РџСЃРµРІРґРѕ10:19, 20.04.2016#

    Европа всплакнет крокодильими слезами, когда его дружки начнут и там все пи. . .

  • Великая Россия15:01, 20.04.2016#

    Хоть в Африку, лишь бы подальше от России.

  • ANDRON19:22, 20.04.2016#

    К 70-ЛЕТИЮ СТАЛИНА В 1949 ГОДУ В СЕКРЕТАРИАТ ЦК КПСС ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ИМЕНОВАТЬ ЛУНУ ИМЕНЕМ СТАЛИНА. ТАК ЧТО ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ ТОВАРИЩИ!

  • троль19:40, 20.04.2016#

    все олигархи мира обожают путина.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:41, 20.04.2016#

    Да пущай забирают!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:48, 20.04.2016#

    Интересно, он бы доверил ему хотя бы гонки организовывать свои? Или побоялся бы, что попилят всё дружки?

  • Р СџР С‘РЎвЂљР ВµРЎР‚РЎР18:31, 21.04.2016#

    А раньше чувак умный был, видно возраст свое берет.

  • Р’С‚РѕСЂРѕР№ С„СЂРѕРЅС‚18:35, 21.04.2016#

    Это он сам тебе про свой ум рассказывал?

  • Дмитрий10:34, 24.04.2016#

    Что-то тормозят наши журналисты. . . Берни это больше полугода назад сказал. Вообще Берни - тот еще Кощей бессмертный. И коммерсант до мозга костей

  • Алуксандр10:39, 24.04.2016#

    Мама, мы все сошли с ума, , , ,

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru